Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je spajanje glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora veličanstven poduhvat i arhitektonsko-građevinsko remek-delo i istakao da su ovakvi projekti dokaz ogromnog napretka Srbije.

Vučić je, nakon obilaska radova na spajanju glavne mostovske konstrukcije, u obraćanju rekao da su neki bili protiv izgradnje ovog mosta i da oni danas mogu da vide kako most izgleda i koliko će biti koristan građanima Novog Sada.

- Pogledajte danas kako ovaj most čudesno izgleda, koliko će biti koristan, koliko će biti lep za svakoga ko voli svoju zemlju, za svakoga ko voli svoj grad - navodi Vučić.

Kako je rekao, Srbija ima mnogo više urađenih kilometara u poslednjih 13 godina nego u prethodnih 60 godina.

- Broj tih kilometara se drastično uvećava iz dana u dan i verujem da ćemo mnogo toga otvoriti, nešto do kraja godine, nešto sledeće godine, ali da će to ljudima moći da služi, rekao bih, i za jačanje lokalnih i regionalnih ekonomija, za snaženje i drugih krajeva Srbije, a ne samo Beograda i Novog Sada. I mislim da su to stvari kojima i te kako možemo da se ponosimo. U današnjem svetu u kojem je teško izdvajati toliko novca za infrastrukturne projekte, za kapitalne projekte, Srbija uspeva da izdvoji više od sedam odsto bruto domaćeg proizvoda i to su ogromne stvari, to je ogroman novac - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je most u izgradnji preko Dunava kod Novog Sada od ogromnog značaja ne samo za Novosađane već i za celu Bačku i Banat.

- Fantastičan je most i od čudesnog je značaja. Videćete posle godinu ili dve dana korišćenja od kolikog značaja je i za Novosađane i za čitavu Južnu Bačku, ali i za Severnu Bačku, čak i za Srednji Banat, jer svako iz Zrenjanina ko ide na tu stranu ići će ovuda. Od ogromnog značaja je za sve - naglašava predsednik Srbije.

On je dodao je da je most fantastičan i da će se njegov puni značaj videti u godinama koji dolaze.

- Koliko je lep most, bukvalno fantastično izgleda. Ima stubove na zemlji, a i stubove u vodi koji mu drže težinu i dodatno ono što mu daje fleksibilnost jesu utege, zbog čega izgleda kao viseći most, iako nije sasvim viseći, samo delimično - objasnio je predsednik Vučić.

Vučić je na kraju rekao da planira da do kraja njegovog predsedničkog mandata budu završeni mnogi infrastrukturni projekti i naveo da će, kada bude kompletiran Moravski koridor, to biti veoma važno za našu ekonomiju.

U Novom Sadu očekujem ubedljiviju pobedu nego u Beogradu

- A da vam kažem, ja očekujem pobedu u Novom Sadu, i sve sem pobede u Novom Sadu bi meni bilo ravno porazu. Očekujem pobedu u Novom Sadu ubedljiviju nego u Beogradu. Neće biti jednostavno u Nišu i Kragujevcu, a i tamo očekujem pobede. Vreme istine je došlo i mislim da ljudi razumeju sa kakvim smo se lažima suočavali i samo hoće normalnu i pristojnu Srbiju - rekao je Vučić.

Boriću se da sačuvam zemlju, SPC i srpske svetinje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema problem s tim da svako kaže ono što misli, jer je to demokratija i normalno ponašanje i istakao da će se boriti da sačuva zemlju, Srpsku pravoslavnu crkvu i srpske svetinje idejama, lepim i pristojnim rečima.

- Ja nemam problem s tim da svako izgovori ono što misli i smatram da je to veoma važno. Oni imaju problem s tim. Oni bi želeli da niko ne sme da izgovori ono što oni ne žele da čuju. Ja nemam problem sa tim da saslušam i gospodina (Dinka) Gruhonjića i svakog drugog, i da kažem da sve drugačije i sve suprotno od toga mislim. To je demokratija, to je normalno ponašanje - poručio je Vučić.

Li Ming: Fruškogorski koridor će uticati na razvoj cele Srbije

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je danas da Srbija i Kina razvijaju prijateljstvo i zajednički grade projekte od velikog značaja i istakao da će Fruškogorski koridor i most na Dunavu u Novom Sadu povezati različite delove Srbije i uticati na razvoj cele zemlje.

Li je u obraćanju, nakon obilaska radova na spajanju glavne mostovske konstrukcije, čestitao Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću, kineskoj kompaniji CRBC, koja je glavni izvođač radova, i partnerima iz Srbije koji zajedno grade most na Dunavu.

- Gradeći ovaj most, narod Srbije i predsednik Vučić idu putem prosperiteta. Spajanjem glavne konstrukcije mosta, a kasnije i puštanjem cele saobraćajnice, različiti delovi Srbije biće potpuno spojeni, kao i ovaj deo Srbije s regionom, što će uticati i na razvoj cele Srbije - zaključio je Ming.

Otvorena izložba fotografija o istoriji prijateljstva Srbije i Kine

U Kineskom kulturnom centru u Beogradu juče je svečano otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Sinhua, koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije.

Otvaranju izložbe prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i ambasador Kine Li Ming.

Izložba je organizovana povodom desetogodišnjice uspostavljanja strateškog partnerstva između Srbije i Kine, 18. juna 2016. godine.