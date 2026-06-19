Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pozvala je građane Srbije da 27. juna dođu u Beograd na veliki skup na kojem će biti predstavljen zvaničan naziv izborne liste Srpske napredne stranke i koalicionih partnera.

Naime, Brnabićeva je za Prvi program Radio Beograda rekla da ćemo pokazati ponovo pristojnu, nenasilnu, jedinstvenu Srbiju.

- Pokazaćemo ponovo tu pristojnu, nenasilnu, jedinstvenu Srbiju u kojoj je potpuno u redu da imate različito mišljenje i stav, ali da o tome razgovaramo, a ne da se jurimo i bijemo - rekla je Brnabićeva.

Dodala je da će na tim izborima građani birati između pristojne Srbije i politike mržnje.

- Na tim izborima će imati potpuno jasan izbor između radne, vredne i pristojne Srbije posvećene nacionalnim interesima, ili politike mržnje, nasilja i jahanja - zaključila je Brnabićeva.

Rekla je i da je Srbija u protekla četiri meseca uradila dobar posao u konsultacijama sa Venecijanskom komisijom povodom seta pravosudnih zakona, kao i da je država pokazala profesionalizam, efikasnost i spremnost da brani rešenja u koja veruje, napravivši oštru paralelu između odnosa aktuelne vlasti prema vladavini prava i postupaka bivše vlasti.

Podsetila je i da su predstavnici bivše vlasti, dok su bili na vlasti, odbijali komunikaciju s ovim telom i podsetila na reforme pravosuđa iz 2008. i 2009. godine, navodeći da je tada oko 1.000 sudija i tužilaca preko noći ostalo bez posla.

- Novi kadrovi, nove sudije, taj novi krem pravosuđa srpskog je biran po opštinskim odborima Demokratske stranke. O tome postoje dokumenti, to je priznao i Boris Tadić. Ali tada nije traženo ni mišljenje Venecijanske komisije - naglasila je Brnabićeva.

Istakla je da je današnja Srbija fundamentalno drugačija zemlja u kojoj se na čelu nalazi čovek koji iskreno veruje u institucije, pravdu i vladavinu prava.

Ocenila je i da predstojeći izbori predstavljaju prelomni trenutak za zemlju, zbog čega je ponovila apel da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsednika Vlade.

- Ja se iskreno nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti naš poziv i molbe nas i Srpske napredne stranke da bude naš kandidat za premijera zato što mislim da je ovaj dati trenutak toliko težak i kompleksan da će izbori koji će doći uskoro sigurno biti najvažniji izbori u istoriji Srbije - poručila je Brnabićeva, i rekla da veruje da će se održati u periodu od kraja septembra do novembra.

Vučić:Spremni smo da čujemo šta narod ima da nam poruči

- Pozivam sve građane 27. da dođu na skup. Neće to biti posebno veliki skup, moći ćemo svi da se čujemo. Svi će imati prava da glasaju za ideje programe, planove i uvažićemo mišljenje ljudi koji su tu. Objavićemo rezultate glasanja, imaćemo 15 tema, imaće pravo pet tema da zaokruže i svako će moći da dopiše po jednu novu. Ja bih napisao dve stvari – tražio bih više rada, posvećenosti i tražio bih da smanje aroganciju, bahatost, rotacije, preskupa zimovanja. Da malo saslušaju narod i brinu o ljudima - poručio je Vučić.

Jedan od najvećih skupova u istoriji Beograda

Predsednik SNS Miloš Vučević istakao je zbog čega je skup koji je zakazan za 27. jun važan za Srbiju.

On je rekao da se očekuje jedan od najvećih političkih skupova u istoriji Beograda, i dodao da će predsednik Srbije na tom mestu izaći pred građane sa jasnim zadacima, strategijom i idejama za period koji sledi Srbiji.