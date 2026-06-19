Predsednik Srbije Aleksandar Vučić krajem prošlog meseca istorijski uspeh Srbije na svim poljima krunisao je u Kini.

U jednoj od najvećih svetskih sila - predsednik Vučić je predstavio sebe onako kako se i bori za budućnost naše zemlje.

To moćniku, poput Sija nije promaklo, te je Vučićevu odgovornost pohvalio i u zvaničnom pismu.

"Vaša odgovornost prema zemlji i narodu me je duboko impresionirala" - naveo je Si između ostalog.

Ipak, izgleda da svi vide i odaju priznanje predsedniku Srbije za zalaganje za našu zemlju, sem blokadera. Vide i oni, samo je izgleda teško priznati. Zbog toga i nemaju argumente, već svaku frustraciju pokušavaju da leče nasiljem na ulicama. A trebalo bi da ih raduje uspeh Srbije, sa koje god strane bili.

Međutim, na javnoj sceni nikada nije bio jasniji kontrast između državotvorne politike koja gradi zemlju i prljavog posla koji domaći blokaderi na stranim jaslama odrađuju za svoje zapadne gazde!

Podsetimo, dok su predsednik Aleksandar Vučić i državna delegacija u Pekingu ispisivali nove stranice istorije i obezbeđivali stabilnost za decenije pred nama, domaći plaćenici po nalogu stranih obaveštajnih službi uzalud su pokušavali da izazovu haos i blokiraju život u Beogradu.