Srđan Milivojević do sada je uputio jednu od najžešćih poruka na račun političkih aktera koji sede u Narodnoj skupštini Srbije, poručivši da parlamentarna rasprava odavno više nije politička borba protiv vlasti, već, kako tvrdi, samo fasada koja režimu pomaže da pred kamerama glumi institucije i demokratiju.

U objavi na društvenim mrežama Milivojević je naveo da duhovite replike, dosetke i poslanička pitanja ne služe tome da se, kako je napisao, „prodrma“ predsednik Srbije Aleksandar Vučić, već da zarobljena država pred kamerama izgleda kao demokratija.

Posebnu pažnju izazvao je deo poruke u kojem je predsednik Demokratske stranke poručio da poslanike koji podržavaju Vučića ne smatra političkim neistomišljenicima sa kojima se vodi normalna demokratska debata.

- Oni su neprijatelji demokratije i građana Srbije, saučesnici u razaranju države i u sistemu iz kog su proistekla najteža krivična dela protiv nje - napisao je Milivojević.

Međutim, njegova poruka otvorila je i pitanje odnosa prema opozicionim strankama koje i dalje učestvuju u radu parlamenta.

Pošto je poručio da Srbija nema parlamentarni dijalog, već predstavu čija je svrha da država ne izgleda kao plen grupe pljačkaša, mnogi njegove reči tumače kao poruku da svi oni koji sede u skupštinskim klupama, bez obzira na to da li su vlast ili opozicija, na neki način daju legitimitet postojećem sistemu.

- Zato Srbija nema parlamentarni dijalog, već predstavu čija je svrha da država ne izgleda kao plen skupine pljačkaša. A upravo to jeste - naveo je Milivojević.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a pojedini komentatori ocenjuju da je lider demokrata ovim rečima praktično otvorio politički rat sa dojučerašnjim saveznicima i koalicionim partnerima koji se i dalje nalaze u parlamentu.