Dream, suverena kompanija za veštačku inteligenciju i sajber odbranu za vlade i kritičnu infrastrukturu, danas je objavila rundu finansiranja od 260 miliona dolara, čime je vrednost kompanije dostigla 3 milijarde dolara samo tri godine nakon osnivanja.

Rundu finansiranja su zajedno vodili Bicycle Capital i Group 11, uz učešće Antler, Bain Capital Ventures, Tru Arrow Partners i drugih globalnih investitora. Finansiranje dolazi nakon skoro 300 miliona dolara ukupne vrednosti ugovora osiguranih od početka komercijalnih operacija kompanije Dream krajem 2024. godine. Novi kapital će ubrzati raspoređivanje suverene veštačke inteligencije i nacionalnih platformi za sajber odbranu kompanije Dream širom Evrope, Bliskog istoka, Azije i Amerike.

Decenijama su vlade ulagale u puteve, elektroenergetske mreže, komunikacione mreže i odbrambene sisteme. Ovi sistemi su postali temelj ekonomskog rasta, nacionalne bezbednosti i geopolitičke moći.

Veštačka inteligencija postaje sledeća kritična infrastruktura. Pa ipak, većina vlada ne kontroliše sisteme veštačke inteligencije od kojih sve više zavise. Oslanjaju se na modele koje su izgradile strane kompanije. Infrastrukturu koju ne poseduju. Tehnologiju koja se može ograničiti, prekinuti ili povući. Istovremeno, podaci koji pokreću vlade ostaju fragmentirani po ministarstvima, agencijama i kritičnoj infrastrukturi.

Kako veštačka inteligencija postaje centralna za nacionalnu bezbednost, ekonomsku konkurentnost i javne usluge, vlade se suočavaju sa fundamentalnim izborom: da se oslanjaju na sisteme koje ne kontrolišu ili da grade kapacitete koje u potpunosti poseduju. Kompanija Dream je osnovana da bi se eliminisao taj kompromis.

„Zemlja je stvorila carstva. Industrija je stvorila nacije. Veštačka inteligencija će stvoriti sledeće supernacije“, rekao je Šalev Hulio, suosnivač i izvršni direktor kompanije Dream. „Svaka nacija ima podatke. Malo ko ih može zaštititi. Manje ko ih može koristiti. Suverena veštačka inteligencija je ključ. Napravili smo Dream da bismo pomogli vladama da obezbede svoje informacije, transformišu ih u znanje i pretvore to znanje u nacionalne kapacitete. Budućnost jedne nacije nikada ne bi trebalo da zavisi od tehnologije koju ne kontroliše.“

Sebastijan Kurc, predsednik i suosnivač kompanije Dream i bivši kancelar Austrije, dodao je: „Ključno pitanje za vlade više nije da li će koristiti veštačku inteligenciju, već da li će je posedovati. Nacije koje žele da kontrolišu svoju budućnost trebaju mogućnost da koriste naprednu veštačku inteligenciju pod sopstvenim autoritetom, na infrastrukturi kojom upravljaju i u skladu sa sopstvenim interesima. Suverena veštačka inteligencija postaje temeljni sloj nacionalne otpornosti, konkurentnosti i bezbednosti. Zemlje koje izgrade i kontrolišu sopstvene kapacitete veštačke inteligencije biće bolje pozicionirane da zaštite kritičnu infrastrukturu, ojačaju javne usluge, poboljšaju donošenje odluka i zaštite svoje nacionalne interese.“

Veštačka inteligencija: Sledeća strateška vladina infrastruktura

Drim je izgradio tri platforme kako bi rešio ovaj izazov.

Sfera pomaže vladama i operaterima kritične infrastrukture da se brane od sajber pretnji nacionalnih država. Platforma kombinuje sajber inteligenciju, upravljanje izloženošću, analizu putanja napada, tehnologiju digitalnih blizanaca i detekciju i reagovanje zasnovane na veštačkoj inteligenciji u jedinstveni nacionalni sistem sajber odbrane.

Hero je autonomni istraživač bezbednosti sa veštačkom inteligencijom koji otkriva ranjivosti, identifikuje putanje napada i rasuđuje poput protivnika brzinom mašine kako bi sprečio najsofisticiranije sajber pretnje. Hero kontinuirano testira odbranu pod stresom i pomaže vladama da identifikuju slabosti pre nego što to urade napadači.

Atlas je Drimova suverena veštačka inteligencija. Omogućava vladama da povežu fragmentirane nacionalne podatke, transformišu informacije u strukturirano znanje, rasporede agente i modele veštačke inteligencije specifične za misiju i generišu praktične uvide u potpunosti unutar bezbednih okruženja pod kontrolom vlade.

Perspektiva investitora

„Vlade širom sveta sve više traže bezbedne i suverene načine za primenu veštačke inteligencije“, rekao je Šu Njata, suosnivač i upravni partner kompanije Bicycle Capital. „Dream je izgradio jedinstvenu platformu na preseku veštačke inteligencije, sajber bezbednosti i vladine tehnologije. Kompanija definiše jednu od najvažnijih tehnoloških kategorija naredne decenije.“

„Podržali smo Dream u fazi osnivanja i vodili smo ili smo ko-vodili skoro svaku rundu finansiranja od tada“, rekao je Dovi Franses, osnivački partner kompanije Group 11. „To je uverenje, a ne slučajnost. Dream gradi kritičnu infrastrukturu za eru veštačke inteligencije i verujemo da je jedinstveno pozicioniran da definiše ovu kategoriju globalno.“

O kompaniji Drim

Drim je suverena kompanija za veštačku inteligenciju za vlade i kritičnu infrastrukturu. Kompanija pomaže nacijama da obezbede svoje najosetljivije informacije, transformišu fragmentirane podatke u praktično znanje i primene naprednu veštačku inteligenciju u potpunosti pod suverenom kontrolom. Osnovana 2023. godine od strane Šaleva Hulija, bivšeg austrijskog kancelara Sebastijana Kurca i Gila Doleva, kompanija Drim služi vladama i organizacijama za kritičnu infrastrukturu širom Evrope, Bliskog istoka i Jugoistočne Azije. Kompanija zapošljava približno 350 ljudi u Tel Avivu, Abu Dabiju i Beču, okupljajući jedan od najiskusnijih svetskih timova stručnjaka za veštačku inteligenciju, sajber bezbednost, obaveštajne poslove i vladinu tehnologiju.

Ovim finansiranjem, Drim je prikupio 412 miliona dolara za izgradnju suverene infrastrukture veštačke inteligencije koju vlade u potpunosti poseduju, kontrolišu i kojom upravljaju.

Zajedno, ove platforme omogućavaju vladama da obezbede, razumeju i koriste jednu od svojih najstrateškijih sredstava: informacije.

Za više informacija posetite www.dreamgroup.com.