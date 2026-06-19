Britka sablja Danica Vučenić postavila je sledeće pitanje:

"Dakle, u političkom smislu da li mislite, da ova vlast i dalje je tamo gde je bila i kada su počeli protesti, dakle i kada je pala nadstrešnica, matematički se tu nalazi. Da li u političkom smislu sve ovo što se desilo, da li vidite neki vaš uspeh?" ​

Aleksić je na to rekao:

"U tom pogledu mi smo svakako jesmo promenili političku situaciju. Možete pogledati, možete videti na primerima da se sada ljudi interesuju za sve teme. Izbori za Lekarsku komoru Srbije na kojima je pobedila većina nezavisnih kandidata, referendum u opštini Ada koji je održan, gde je bilo pitanje o uvođenju lokalnog samodoprinosa, gde su građani jasno rekli ne, zato što oni ne znaju kuda odlaze te pare i ko se koristi njima. To je samo pokazatelj da su ljudi počeli da se zanimaju za njihovu svakodnevnu politiku i svakako da mi nismo u istoj polaznoj tački u kojoj smo bili."

Sve u svemu, duplo golo. Na svim do sada održanim izborima na lokalu rezultat je bio - krompir.