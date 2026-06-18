Sa blokaderskih skupova često su građani mogli da čuju istu mantru po kojoj se vode blokaderi više od godinu i po dana, a poruke poput "Mi smo ovo napumpali, nemoj da je neko spustio tenzije", pokazuju otvoreno promovisanje atmosfere konflikta i nasilja, čega se narod Srbije nagledao poslednjih meseci, a što je ujedno i glavni adut blokadera!



Pojedini skupovi i tribine podigli su ogromnu prašinu u javnosti, s obzirom na to da su na njima otvoreno promovisani stavovi koje većina građana Srbije doživljava kao brutalno nametanje zapadnih ideoloških obrazaca! Da skandal bude veći, na meti žestokih kritika, uvreda i napada često su se našle i Srpska pravoslavna crkva i patrijarh Porfirije, vernici, kao i sve tradicionalne vrednosti koje naš narod vekovima neguje.

Umesto dijaloga, građanima se servira jeftina propaganda koja direktno vređa čovekov razum i dostojanstvo našeg naroda. Blokaderi i njihovi ideolozi ne prezaju ni od čega, pa su im meta svakodnevno i sami vernici, kao i sve tradicionalne i porodične vrednosti koje naš narod vekovima neguje i čuva.

Ovakvim ponašanjem, ovi kreatori haosa pokazali su potpuno nepoštovanje prema sopstvenoj državi, tradiciji i veri, pokušavajući da sruše sve ono što Srbiju čini onim što jeste!

(Kurir)