Po čemu su poznati blokaderi koji sebe predstavljaju kao nekakvu "elitu"? Po podizanju tenzija, produbljivanju podela u društvu i porukama koje neretko pozivaju na sukobe umesto na dijalog.

Sa njihovih skupova više puta su se mogle čuti poruke poput: "Mi smo ovo napumpali, nemoj da je neko spustio tenzije", čime su otvoreno promovisali atmosferu konflikta i konfrontacije.

Javnost je mogla da čuje i niz nejasnih i teško razumljivih poruka, među kojima je i izjava: "Pržimo, Sunce odozgo, mi odozdo", koja je ubrzo postala predmet komentara na društvenim mrežama.

Pored toga, na pojedinim skupovima i tribinama promovisani su stavovi koje veliki deo građana Srbije doživljava kao nametanje zapadnih ideoloških obrazaca, dok su na meti kritika i uvreda često bili Srpska pravoslavna crkva, vernici i tradicionalne vrednosti.

(24 sedam)