Kako bi Srbija izgledala kada bi opozicija došla na vlast, najbolje pokazuje skandalozna izjava Biljane Stojković, kopredsednice stranke Moramo i političke saveznice dela opozicije okupljene oko Dragana Đilasa, koja je poručila da „Republika Srpska pravi probleme celom regionu”, kao i da treba smanjiti njene ingerencije.

Naime, Stojkovićeva je govorila o Republici Srpskoj i njenoj ulozi u Bosni i Hercegovini, ocenjujući da sadašnje uređenje predstavlja problem za region.

- Ako ostane ovakva, kao jednonacionalistički entitet koji pravi problem u životu celom Balkanu, ako ćemo pravo, konačno i životu nama u Srbiji i životu u BiH - rekla je Stojkovićeva.

Posebnu pažnju izazvao je deo njenog obraćanja u kojem je navela da bi podržala smanjenje ingerencija Republike Srpske.

Ovakav stav otvorio je nova pitanja o odnosu dela opozicione scene prema Republici Srpskoj i njenom položaju definisanom Dejtonskim sporazumom.

Ovakve poruke pokazuju spremnost pojedinih opozicionih lidera da podrže dalje slabljenje nadležnosti Republike Srpske, dok njihove pristalice tvrde da je reč o političkom stavu usmerenom ka drugačijem uređenju odnosa u Bosni i Hercegovini.

Dok vlast ističe značaj očuvanja Republike Srpske i poštovanja Dejtonskog sporazuma, pojedini predstavnici opozicije sve otvorenije iznose kritike na račun njenog sadašnjeg položaja i nadležnosti.

Zbog toga je logično očekivati da će naredni period doneti još oštrije političke sukobe oko pitanja koje ima veliki značaj kako za Srbiju, tako i za srpski narod sa druge strane Drine