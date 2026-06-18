Posle afera "Bodrum" i "Solun", u Narodnoj skupštini otvorena je nova tema koju je poslanik SNS Aleksandar Mirković nazvao "aferom Priboj".

Mirković je tokom rasprave izneo tvrdnje da je identifikaciona kartica narodnog poslanika Miloša Parandilovića ubačena u sistem u 15 časova, pet minuta i 25 sekundi, dok je izvučena samo minut i 21 sekundu kasnije, u 15 časova, šest minuta i 46 sekundi.

Prema njegovim rečima, na osnovu toga Parandilović je navodno pokušao da ostvari pravo na oko 15.000 dinara putnih troškova.

Međutim, kako je naveo Mirković, ljudi iz Priboja su ga tokom dana kontaktirali i tvrdili da se Parandilović u tom trenutku nalazio upravo u tom gradu.

- Ljudi iz Priboja me zovu i šalju poruke. Kažu da je fizički nemoguće da je u to vreme bio u Beogradu. Nakon 12 časova bio je viđen u Priboju. Da bi stigao u Skupštinu, morao je mnogo ranije da krene iz Priboja - rekao je Mirković.

On je podsetio na odredbe Poslovnika Narodne skupštine koje regulišu korišćenje identifikacionih kartica i postavio pitanje da li je eventualno neko drugi mogao da koristi Parandilovićevu karticu.

- Ako je neko iz njegove poslaničke grupe ubacio karticu umesto njega da bi se naplatilo 15.000 dinara, onda imamo ozbiljan problem. Građani Srbije zaslužuju odgovor na pitanje kako je moguće da se neko istovremeno nalazi u Priboju i na radnom mestu u Beogradu - rekao je Mirković.

On je dodao da posle afera "Bodrum" i "Solun", sada imamo i "aferu Priboj", te pozvao nadležne da što pre daju odgovore.

Za sada se Miloš Parandilović nije oglašavao povodom iznetih tvrdnji.