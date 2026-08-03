Neke stvari su svima u Srbiji očigledne i jasne.

Jedna od njih je da, za razliku od predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića vođama blokadera uopšte nije stalo do naroda i države.

Njima je jedino važno da im se u džepove slivaju velike količine novca koji im šalju finansijeri iz Srbiji neprijateljskih zemalja i da ponavljaju kao papagaji ono što su ih strane službe naučile da govore.

Takođe im je izuzetno važno da, valjda u znak solidarnosti sa lošom turističkom sezonom u Dalmaciji letuju na Jadranu. Doduše ima smisla i da se nešto para potroši tamo odakle im pare za rušenje Srbije i stižu, a ima i logike da su možda, kao dobri promoteri hrvatskih ciljeva u Srbiji, dobili besplatno letovanje na obali Jadrana.

Na interenetu se pojavila fotografija predsednika Aleksandra Vučića i fotografija blokaderskog rektora Đokića, snimljene istog dana i u isto vreme, ali na različitim mestima. Dok Vučić posećuje građane i priča sa njima, Đokić je na moru u Hrvatskoj.

Tako je omiljeni rektor i "blokaderski papa" Vladan Đokić snimljen kako se izležava po Dalmaciji ovih dana i tipka po telefonu verovatno šaljući instrukcije kako dalje da blokaderski pokret maltretira Srbiju i građane Srbije svojim iracionalnim i destruktivnim "performansima".

U isto vreme predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi Srbiju i Republiku Srpsku, razgovara sa narodom, sluša narod i trudi se da pomogne da se reše problemi sa kojima se obični ljudi svakodnevno sreću.

E, to je razlika između nekoga kome je Srbija u srcu i nekoga kome je Srbija samo reč na ustima i služi kao dimna zavesa da progura agendu kojoj je finalni cilj uništenje Srbije kao države i nestanak srpskog naroda.

Očigledno je da blokaderi misle da su neka intelektualna elita i da su pametniji od svih drugih, ali to im je i najveća mana. Ne samo da nisu pametni nego su i ispod svakog mediokriteta, a misle da su pametniji od naroda i da niko ne vidi njihove šibicarske fore i kako prodaju rog za sveću. Srpski narod je sve samo ne glup i zbog toga će blokaderi i lažni studenti na "fantomskoj listi" da izgube izbore i tu nema nikakve sumnje.