-Ja nikada neću reći, polemički i navijački, da ova vlast nije imala određene ekonomske rezultate. Povećana je zaposlenost, porasli su realni prihodi građana, a došli smo u situaciju da je, kako kaže moj kolega sa Ekonomskog fakulteta Miša Arandarenko, nerad stvar izbora, a ne nužnosti - rekao je Stojiljković.

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On je dodao da preterana kritika često zanemaruje konkretne ekonomske pokazatelje.

Ne treba upadati u zamku preteranog kritizerstva kada govorimo o ekonomskim efektima i rezultatima politike koja se vodi poslednjih 12 do 14 godina. Vlast je uspela da obezbedi makroekonomsku stabilnost, što je važan preduslov za svaki dalji razvoj - istakao je Stojiljković.

Ovo nije prvi put da pojedinci iz redova opozicije ili njihovi politički istomišljenici javno priznaju rezultate aktuelne vlasti. Ranije su i ekonomista Miodrag Zec, profesor Danica Popović, kao i pojedini opozicioni političari u različitim prilikama govorili o rastu zaposlenosti, povećanju plata i penzija, infrastrukturnim projektima i očuvanju makroekonomske stabilnosti, uz istovremeno iznošenje kritika na račun drugih oblasti državne politike. Takve ocene pokazale su da se ni među protivnicima vlasti ne osporavaju pojedini ekonomski pokazatelji ostvareni u prethodnoj deceniji.







