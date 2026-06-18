Ljudi danas žive duže nego ikada ranije, to je činjenica, ali prava vrednost dugovečnosti se ne ogleda samo u broju godina, već i u tome kako te godine provodimo – koliko smo zdravi, aktivni, mentalno vitalni, ali i finansijski sigurni.

Zato izdvajamo pet principa koji mogu pomoći svakome da ne samo produži životni vek, već i sačuva njegov kvalitet.

1. Fokusirajte se na prevenciju, a ne na lečenje

Jedan od najvećih izazova savremenog društva jeste činjenica da ljudi često žive duže, ali značajan deo tih dodatnih godina provode sa hroničnim bolestima. Zato je važno usvojiti proaktivan pristup zdravlju i prevencijom se baviti dok smo još zdravi.

Redovne kontrole, kvalitetna ishrana, dovoljno sna i fizička aktivnost predstavljaju osnovu za očuvanje metaboličkog zdravlja, koje je jedan od ključnih stubova dugovečnosti. Prevencija nije trošak, već dugoročna investicija u kvalitet života.

2. Krećite se redovno i pronađite aktivnost koju možete da održite

Ne postoji univerzalna fizička aktivnost koja garantuje dug život. Najbolji izbor je ona aktivnost koju možete da praktikujete dugoročno i sa zadovoljstvom.

Stručnjaci posebno ističu važnost kombinacije kardio aktivnosti i vežbi snage, ali i značaj pravilnog disanja, koje ima važnu ulogu u funkcionisanju organizma. Brzo hodanje, planinarenje, plivanje, vožnja bicikla ili trening sa opterećenjem mogu biti deo rutine koja doprinosi boljem zdravlju, većoj energiji i očuvanju funkcionalnosti organizma tokom godina.

3. Razmišljajte dugoročno o svojim finansijama

Ako ćemo živeti duže, moraćemo i drugačije da planiramo budućnost. Penzija ostaje način da postignemo finansijsku sigurnost, ali samo ukoliko nam omogući da tokom više decenija očuvamo životni standard, kupovnu moć i slobodu da donosimo odluke u skladu sa sopstvenim potrebama i ciljevima.

Prvi korak je promena načina razmišljanja – što ranije počnemo da planiramo i upravljamo svojom imovinom, to ćemo imati više mogućnosti da ostvarimo svoje ciljeve. Dug život zahteva dugoročnu strategiju, disciplinu i spremnost da finansijske odluke donosimo sa pogledom na budućnost, a ne samo na sadašnji trenutak.

4. Ne dozvolite da inflacija „pojede“ vašu budućnost

Štednja više nije dovoljna. U svetu u kojem inflacija postepeno umanjuje vrednost novca, važno je razmišljati o načinima da kapital ostane aktivan i nastavi da raste.

Dugoročno investiranje, diversifikacija ulaganja i postepena promena finansijskih navika postaju sve važniji alati za očuvanje kupovne moći. Cilj ostaje stvaranje kapitala, ali se nadograđuje potrebom da on traje dovoljno dugo da podrži kvalitet života tokom čitavog produženog životnog veka.

5. Planirajte život kao celinu i računajte na duge staze

Dugovečnost danas podrazumeva ravnotežu između fizičkog zdravlja, mentalne vitalnosti, porodičnih odnosa, profesionalnog razvoja i finansijske sigurnosti.

Zato je važno da planiranje budućnosti ne posmatramo kroz pojedinačne odluke, već kroz celokupnu sliku života. Dug i kvalitetan život zahteva odgovornost, kontinuitet i spremnost da već danas donosimo odluke koje će imati pozitivan uticaj decenijama unapred.

O svemu ovome govorilo se na panelu posvećenom temi dugovečnosti, zdravlju i finansijskom planiranju, održanom u okviru događaja „Računamo na duge staze“, koji je organizovala Banca Intesa, a u kom su učestvovali Keti Kasa, Mr ph, MSc nutrigenomike i biolongevity ekspertkinja, Marko Petrović, Health & Lifestyle coach, Ljuba Samotijeva, član Nadzornog odbora Intesa Invest i ekspert za investicione fondove, i Željko Petrović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa. Zajednička poruka panela bila je jasna: dugovečnost je prerasla iz pitanja broja godina koje živimo u mnogo širu oblast kvaliteta dugog života, koji čuvamo odgovornim odnosom prema svom zdravlju, navikama i finansijskoj budućnosti.