Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Beogradu otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua, posvećene prijateljstvu naroda Srbije i Kine.

Otvaranje izložbe biće održano u Kineskom kulturnom centru sa početkom u 11.30 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Izložba će biti posvećena dugogodišnjem prijateljstvu dve zemlje i saradnji Srbije i Kine, a organizovana je pod pokroviteljstvom kineske novinske agencije Sinhua.