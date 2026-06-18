Izgleda da opoziciju više ne zanimaju ni Vučić ni izbori, jer se već danima međusobno surovo obračunavaju zbog nebitnih stvari. Društvene mreže već danima gore zbog „eksplozije“ sukoba na relaciji nekadašnjih istomišljenika, blokaderskog analitičara Boška Jakšića i tajkuna Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde, a taj „rat“ je poprimio nove okvire kada se u njega umešao i Zdravko Ponoš, predsednik partije SRCE.

Naime, sve je počelo kada je Jakšić pre nekoliko dana u jednom od svojih tekstova žestoko napao tajkuna Đilasa, zamerivši mu što nije podržao blokaderski pokret.

Tajkun je potom na Jakšića udario još žešće i napisao kilometarski komentar na Iksu posvećen ovom blokaderu, optuživši ga, između ostalog, da masno laže. Sapunica se, međutim, ovde nije završila jer je analitičar odlučio da ponovo uzvrati predsedniku SSP-a, pa ga je optužio da „glumi demokratskog predstavnika, a ujedno gazi osnovno načelo demokratije – dijalog“. Takođe, poručio je kako „Đilas ne poseduje političku kulturu“, potkačivši, pritom, stranku SRCE Zdravka Ponoša.

Nije bilo potrebno mnogo da se ovim povodom oglasi i sam Ponoš, koji je brže-bolje stao u odbranu svog pajtosa Đilasa.

Zbog načina na koji je on sastavio komentar na Iksu ta mreža se bukvalno usijala od komentara, ali i prozivke na račun ove „strašne trojke“.

- Poslao mi poznanik link na vest gde me Boško Jakšić nešto napao, ničim izazvan. Potkačio bio Đilasa, pa naleteo na tvrdo. Nije mu bilo dosta, pa sad uzeo da analizira odnos između Đilasa i mene i da nas savetuje. Pitam ja - od kad je Boško postao takav i to pod stare dane? Misliš - una merda, kaže on i nastavi - nije se on menjao, oduvek je takav, samo se ofarbao. Šta znam, meni je ipak prva asocijacija - un umarell. Tako Italijani zovu dokone starije ljude koji se podboče da posmatraju neko gradilište i dele radnicima netražene savete dok ih ne stisne, pa moraju u WC. Neki se zapričaju, pa posle problem - napisao je Ponoš.

Među prvima se oglasio blokaderski nalog Justicija.

- Ponoš brani svog gazdu, „naleteo na tvrdo“, vrištim! Unakazio ih Boško i jednog u drugog! I ovo poređenje, Bože, čime se oni bave, kao one babe ispred zgrade što sve snimaju i znaju - glasio je komentar.