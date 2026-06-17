Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pozvala je danas građane Srbije da 27. juna dođu u Beograd na veliki skup na kojem će biti predstavljen zvaničan naziv izborne liste Srpske napredne stranke i koalicionih partnera.

Gostujući u programu Radio Beograda, Brnabić je poručila da će skup biti prilika da se pokaže drugačija slika Srbije.

- Pokazaćemo ponovo tu pristojnu, nenasilnu, jedinstvenu Srbiju u kojoj je potpuno u redu da imate različito mišljenje i stav, ali da o tome razgovaramo, a ne da se jurimo i bijemo - rekla je Brnabić za Prvi program Radio Beograda.

Ona je ocenila da će predstojeći izbori građanima ponuditi jasan izbor između dve politike.

- Na tim izborima građani će imati potpuno jasan izbor između radne, vredne i pristojne Srbije posvećene nacionalnim interesima, ili politike mržnje, nasilja i jahanja - zaključila je Brnabić.