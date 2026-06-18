Ako ste se ikada pitali kako bi rektor Vladan Đokić vodio državu, politički analitičar Uroš Piper kaže da je dovoljno pogledati „Nature Index“, najznačajniju akademsku tabelu na kojoj je Beogradski univerzitet pod Đokićevim vođstvom pao za 177 mesta u poslednjih nekoliko godina.

Kako Piper naglašava, ugled Beogradskog univerziteta u akademskom svetu se iz godine u godinu srozava.

- Danas su stigli najnoviji, šokantni podaci „Nature Indexa“. To je tabela koja prati koliko su i kakve radove objavljivali profesori, asistenti, naučni saradnici i docenti u 82 najznačajnija svetska naučna časopisa. Da vidimo gde se, pod rektorom Đokićem, danas nalazi Beogradski univerzitet. Godine 2020, kada je on došao na čelo Univerziteta, Beogradski univerzitet bio je na 804. mestu prema „Nature Indexu“. To je bilo sasvim solidno mesto. Već 2022. pao je na 842. mesto, 2024. na 895. mesto, a prema najnovijim podacima za 2026. godinu, Beogradski univerzitet, koji vodi rektor Đokić, nalazi se na 981. mestu - kaže Piper.

Po njegovim rečima, računica je vrlo jednostavna.

- Za šest godina, koliko rektor Đokić vodi Beogradski univerzitet, ta ustanova pala je za 177 mesta na „Nature Indexu“ - ističe Piper.

Ili drugačije rečeno, evo kako bi izgledala Srbija ako bi na njenom čelu bio Đokić.

- Svuda bismo padali, svuda bismo imali negativne rezultate. Verujem da narod sve to zna, vidi, i da će i ovi najnoviji podaci vezani za Beogradski univerzitet pokazati šta ume, odnosno šta ne ume rektor Đokić - zaključio je Piper.

Zašto je Đokić bio u Hilandaru

Političar Vladan Đokić, koji je uzurpirao funkciju rektora Beogradskog univerziteta zarad svojih političkih ambicija, pokušao je da pumpa svoj rejting uoči predstojećih izbora zbog čega je otišao u Hilandar, pišu mediji.

Đokić je, naime, posetio srpski manastir na Svetoj gori u sklopu svoje političke kampanje, a da je to zaista tako, ukazuje činjenica da je iguman Metodije izbegao da se sastane s njim. Da skandal bude veći, Đokić je na Svetu goru otišao nenajavljeno i bez blagoslova, što ukazuje na to da blokaderi pokušavaju da se operu od napada na više od milion i sto hiljada građana koji su se poklonili i celivali Bogorodičin pojas u Beogradu.