Istina o pravoj prirodi protesta u Srbiji više ne može da se sakrije, a to dokazuje i izjava advokata i opozicionog poslanika Branka Pavlovića, koji je priznao da strani interesi stoje iza pokušaja rušenja Aleksandra Vučića, kao i da su posle izbora veoma mogući nasilni pokušaji preotimanja vlasti.

Pavlović navodi da je bilo kakvo rušenje vlasti na Balkanu nemoguće bez saradnje sa stranim obaveštajnim službama.

- U tom konceptu rušenja, to bez stranih obaveštajnih službi ne biva. Dakle imamo sada primer u Albaniji, imali smo fenomenalno uspešan rad stranih obaveštajnih službi u Crnoj Gori, gde su neverovatnu energiju litija potpuno sveli na nulu, gde su uspostavili kontinuitet između Mila Đukanovića i „Evrope sad“. Šta se vama sviđa – „mladi ljudi koji žele bolje Crnoj Gori“ - napravimo vam odmah mlade ljude koji žele odmah bolje Crnoj Gori, normalno. A ono isto, pa i gori od Mila. Isto Makedonija. Je l’ bilo korupcije? Naravno da ima korupcije. Nego, da dođe bilo ko. Bilo ko da dođe u Makedoniji, i došao bilo ko, i šta je rezultat? Promenili ime, ušli u NATO i sad ih Bugari teraju da menjaju obrazovni sistem tako što će Bugari da im određuju šta će deca učiti ili neće učiti u školama - kaže Pavlović.

On je detaljno objasnio kako izgledaju planovi za nasilno preuzimanje vlasti.

- Tu imamo prvo organizovane grupe koje planski idu na kreiranje nasilja, a onda imamo druge grupe koje su takođe organizovane, koje povećavaju toleranciju prema nasilju tobože u ime viših ciljeva i u nekom višem smislu. To je vrlo opasna smeša! Imate jedne koji zagovaraju nasilje i kažu „treba“, imamo druge koji su organizovani da to izvrše, imamo treće koji prave širi okvir u kome je to dobro, moguće, poželjno. To su sve elementi koji zapravo manipulišu jednim značajnim, pozitivnim željama ljudi koji učestvuju u tome da se stvarno u Srbiji popravi nabolje. Ali ti ljudi naivno ne shvataju u koji levak ulaze i gde će ta energija, koja bi trebalo da bude iskorišćena za popravljanje stvari u Srbiji, u stvari otići na razbijanje Srbije. Oni to ne razumeju - smatra Pavlović.

Po njegovim rečima, najkritičniji je period posle izbora.

- One velike scene nasilja koje smo imali prilike otprilike u ovo vreme tokom prošlog leta, u najvećoj eskalaciji s onim paljenjima gde su mogli ljudi da stradaju, pa pucanje na čoveka pištoljem i tako dalje. Mislim da to do izbora nećemo imati. Ali ne znači da nećemo imati posle izbora, odnosno u danu kada se završi glasanje pa nadalje. To je kritičnije - zaključio je Pavlović.

Ćuta brutalno odjavio zgubidane i Đilasa

Gostujući na RTV-u, lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta govorio je o tome da li pripada proevropskom opozicionom bloku.

Na konstataciju voditeljke da je spomenut kao deo ovog bloka zajedno sa Đilasovom SSP, on kaže:

- Što mi se sviđa kad čujem to ’pomenuti ste’. Znam na šta mislite. Mislite na Dragana Đilasa koji je rekao da je Ekološki ustanak deo nekakve ekipe koja se zove Pro EU. Oko toga, odmah da vam kažem, nisu napravljeni nikakvi dogovori. Mi apsolutno nismo deo nikakvog saveza, niti smo se bilo šta dogovorili. Ja mogu da razumem bilo koga, pa i Dragana Đilasa, da je on rekao šta šta bi voleo. Mi se nikada nismo dogovorili, ni s Draganom Đilasom ni sa bilo kim da idemo na izbore u nekakvim koalicijama - kaže Ćuta.