Zdravko Ponoš, predsednik stanke Srbija centar (SRCE), NATO general i vlasnik hrvatske putovnice gostovao je na N1 kod voditeljke Danice Vučenić.

Ipak, nije se nadao da će ga ona određenim pitanjima razljutiti.

Danica je rekla "da li je projekat EU5 konačno propao"

A Zdravko Ponoš na to je odgovorio:

"Ne, pa to je samo naziv, biće nas više"!

Danica se tu nije zaustavila, pa je nastavila u istom stilu: "kolko su uticajni oni".

To je Ponoša razbesnelo, pa je u drugačijem tonu rekao:

- Studenti ne mogu sa 30% moramo i mi.

Pogledajte samo tu scenu koja se odvila uživo na televiziji.