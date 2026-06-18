Sitno se odbrojava do otvaranja Moravskog koridora, projekta koji će promeniti sliku Srbije. Kako je najavljeno, uskoro će biti otvorena deonica od 29 kilometara, od Čačka do Kraljeva, a ceo koridor koji je dug 112 kilometara biće završen do kraja godine.

Ono što je nekada bilo samo san, sada postaje stvarnost, i ovo je prvi put u modernoj istoriji Srbije da se konačno uspostavlja brza drumska veza između zapadnog i istočnog dela Srbije.

- Toliko se radujem otvaranju auto-puta Čačak-Kraljevo da ne mogu da vam objasnim. Kada sam postao prvi potpredsednik vlade ili predsednik vlade, da budemo sasvim fer, niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo da imamo auto-put do Kraljeva - rekao je Aleksandar Vučić.

Podsetio je i da je završen auto-put kroz Grdeličku klisuru, odnosno Moravski koridor, posebno od Pojata do Vrnjačke Banje, i od Vrnjačke Banje do Vrbe.

- Ostaje još to malo parče, 12 kilometara od Vrbe do Adrana, kada se spoji, onda će biti i obilaznica oko Kraljeva, ali onda nastavljamo dalje ka Raški, Bogutovcu, Baljevcu, Ušću, Raški, Novom Pazaru, i da vidimo i ka Jarinju, ako budemo uspeli i do Kosovske Mitrovice, naravno - poručio je predsednik Srbije.

On je napomenuo da očekuje da će Moravski koridor dati dodatni zamah razvoju zemlje, kao auto-put koji će povezati veliki broj gradova i opština i unaprediti logistički i privredni značaj Srbije u regionu.

- Bez velikih snova se ne mogu ostvariti gotovo nikakva, a kamoli velika dela. I ono što je izgledalo neverovatno, ono što čak političari nisu ni obećavali, da ćemo imati pun profil auto-puta od Beograda do Kraljeva, imaćemo sada, i to najmodernijeg mogućeg. Novim željama, novim snovima nema kraja. Ako podignete lestvicu visoko, onda možete i da je preskočite. Kada snove nemate i kada je lestvica nisko, onda su vam i rezultati mali. Srbija može i hoće napred i samo s najboljim mogućim rezultatima - zaključio je Vučić.

- Ukupna dužina Moravskog koridora, od Preljine do Pojata iznosi 112 kilometara. Mi smo do sada pustili u saobraćaj nekih 72 kilometra, od Pojata do Vrbe. Vrba je već na teritoriji grada Kraljeva i sada puštamo u saobraćaj deonicu od petlje Preljina-Čačak, do petlje Adrani-Kraljevo, otprilike 29 kilometara najmodernijeg i najboljeg auto-puta koji radimo u Srbiji. Auto-put koji je širi gotovo dva metra od svih ostalih auto-puteva. Ima tu dodatnu bezbednosnu komponentu, ima i komponentu pametnog auto-puta sa svim upozorenjima, signalizacijama, praćenjem ključnih parametara. Jedna fantastična deonica - rekao je direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić.