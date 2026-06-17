Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj ističe da Srbija ne sme da dozvoli da se ponovi 5. oktobar 2000. godine.

Blokaderi su zaluđeni stranim faktorom i oni su se svi prodali za novac, objasnio je Šešelj.

- Ima one zaluđene omladine koja nije dobila ni dinara, ja znam, nego misle da nešto važno rade. Pa, ti lažni profesorski autoriteti im nametnuti, pa oni misle, zaista da su ti njihovi profesori koji vode po blokadama, umesto da ih privuku učenju, da su ti njihovi profesori važni neki ljudi... Ma, nisu! To je sve boranija. Oni ni nemaju program i oni čak otvoreno na mnogim mestima kažu „nemamo mi program i nas program ne interesuje. Sama nam je, samo nam je cilj da promenimo vlast, odnosno da oborimo Vučića." Oni računaju da ima toliko naivnih ljudi, ljudi koji ne misle svojom glavom, ljudi koji su ogorčeni na postojeći režim, da ih ništa drugo ne interesuje nego da taj režim padne. E, a to nije racionalno političko ponašanje. Mogu da glasam protiv ovog režima za neku drugu izbornu listu za koju imam dokaze da je bolja od ove. Razumete? A ne da padnemo s konja na magarca. To nije racionalno ponašanje, to je glupost. Ne sme Srbija sebi da dozvoli da se ponovi 2000. godina, da se ponovi Peti oktobar. Tad je Srbija glasala većinski za nikogoviće. I da su oni zaista nikogovići odmah se pokazalo - podsetio je predsednik SRS na Informer TV.