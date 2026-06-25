Ona je rekla da je glasačko telo Srpske napredne stranke još uvek stabilno, a podrška Vučiću veoma snažna. Lalićeva je takođe primetila da se kod blokadera "glasovi ipak malo prestrojavaju".

- Ovde je zaista prosto problem u, opet kažem, političkoj nezrelosti i neukosti političkog elementarnog konsaltinga, mislim na komunikaciju sa javnosti. To je druga stvar, što oni sve biraju da rade sami, po svaku cenu, ne ulazeći uopšte u njihovu ispravnost i moralnost, ali prosto je biološki nemoguće. Neke stvari podrazumevaju iskustvo.

Na reči voditelja da kada bi ga "sada neko pitao ko je glavni konkurent Vučiću, rekao da nema pojma", Lalić je rekla da "ni ona nema pojma".

- Niko od nas zapravo nema pojma. Najčešća zamerka većine ljudi koja se premišlja, koja ih podržava, koji žele i traže neki konkretan podatak, dajte mi ime, dajte mi program, dajte mi četiri rečenice, ne mora biti ceo program. Oni to uporno odbijaju, tvrdeći da na taj način će da izlože svog potencijalnog kandidata toplom zecu Vučićevih tabloida. Mislim da to nije pravi argument, to je izbegavanje da se klasifikuje i opredeli politički pravac "studentskog pokreta" - poručila je.