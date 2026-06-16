Političar Vladan Đokić propisno se osramotio u Hilandaru! Mediji danima pišu o njegovom ponašanju tamo. Naime, on se tamo ponašao, kako su mnogi ocenili, prilično prostački.

Ni to mu nije bilo dosta nego je sad Univerzitet u Beogradu izdao saopštenje tim povodom. A to su naravno brže-bolje potrčali da prenesu lažovski mediji, poput NoveS.

Oni su stali u njegovu odbranu, tobož braneći razloge zbog kojih je tamo bilo a potpuno zanemarujući njegovo ponašanje.

Univerzitet u Beogradu u ovom saopštenju komunicira kao politička stranka, što je svojevrstan skandal.

Tako nešto krajnje je skaradno i pokazuje kako se on ne libi ničega da dođe do svojih ciljeva, pa zloupotrebljava Univerzitet po ko zna koji put.