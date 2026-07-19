Vladan Đokić je ove godine najmanje tri puta boravio u Briselu.

Kako se navodi, prva poseta dogodila se u februaru, kada je, prema tvrdnjama tog medija, boravio u Briselu i Parizu, gde se, uz posredovanje bivšeg funkcionera iz vremena Borisa Tadića, sastao sa pojedinim biznismenima i poslanicima Evropskog parlamenta.

Portal navodi da je važnu ulogu u organizaciji tih kontakata imao slovenački evroposlanik Vladimir Prebilič.

Prema istom izvoru, Đokić je 20. aprila boravio u Briselu, gde se sastao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

Treća poseta usledila je 12. juna, kada je učestvovao na konferenciji "Podsticanje istraživačkih i obrazovnih sinergija širom Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana" i sastao se sa evropskom komesarkom za istraživanje i inovacije Ekaterinom Zaharijevom.

Mediji postavili pitanje troškova putovanja

Portal Alo postavlja pitanje ko finansira avionske karte, smeštaj i ostale troškove ovih službenih putovanja.

Prema navodima tog medija, putovanja su finansirana iz državnog budžeta, s obzirom na funkciju koju Đokić obavlja kao rektor Univerziteta u Beogradu.

Istovremeno, u tekstu se navodi da je Đokić u proteklom periodu više puta učestvovao na političkim skupovima i davao izjave u vezi sa političkim dešavanjima.

Ukazuju i na pad Univerziteta u Beogradu

Portal dalje navodi da je Univerzitet u Beogradu, tokom mandata Vladana Đokića, zabeležio pad na međunarodnoj Nature Institution Rankings listi.

Prema podacima Alo! redakcije, Univerzitet je 2020. godine bio rangiran na 804. mestu, dve godine kasnije na 842. mestu, 2024. na 895. mestu, dok se prema najnovijim podacima nalazi na 1.232. poziciji.

Na osnovu toga, portal ocenjuje da je Univerzitet za šest godina pao za ukupno 428 mesta na toj rang-listi.

Navodi o finansiranju putovanja i ocene o radu rektora predstavljaju tvrdnje iznete u medijskom izveštaju. U tekstu nisu navedeni odgovori Vladana Đokića niti Univerziteta u Beogradu na ove navode.

Poslednjih meseci Vladan Đokić često je u fokusu javnosti zbog svojih javnih nastupa, učešća na skupovima i političkih izjava, dok se istovremeno vodi rasprava o stanju u visokom obrazovanju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta u Beogradu.