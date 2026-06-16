Predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze izjavio je danas da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Gruziji prva predsednička poseta Srbije Gruziji i prelomni momenat za bilateralne odnose dve zemlje, kao i da je uveren da će ta poseta biti dalji podsticaj za dve zemlje da prodube odnose u svim pravcima.

Na zajedničkoj konferenciji za medije posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Tbilisiju, Kobahidze je rekao da Srbija ima snažnog lidera koji čuva teritorijalni integritet i nezavisnost Srbije, snaži Srbiju i daje sve od sebe kako bi zaštitio zemlju i da mu je zaista čast da ugosti presednika Vučića.

Kako je rekao, Gruzija i Srbija uživaju uzajamno poštovanje i tradicija između dva naroda dugo traje. Gruzija, istakao je, ima i viševekovnu hrišćansku prošlost i zajedničke vrednosti sa Srbijom. "U tom smislu, zaista bih morao da istaknem posebna zalaganja predsednika Vučića da od Srbije napravi zemlju koja na jedan stabilan način vodi računa o verskom i kulturnom nasleđu, što se zaista ceni u kontekstu svih izazova sa kojima se suočavamo.

Naravno, mi ćemo dalje snažiti svoje bilateralne odnose i davati dalji podsticaj za njihovo dalje produbljivanje", rekao je premijer Gruzije.

Kobahidze je rekao da Srbija i Gruzija veoma dobro razumeju fundamentalni značaj nezavisnosti i zaštite nezavisnosti i zahvalio predsedniku Vučiću na tome što u velikoj meri podržava suverenitet i teritorijalni integritet Gruzije.

"Takođe bih istakao da Gruzija prirodno snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.

Zaista sam oduševljen što smo danas imali priliku da razgovaramo o ključnim temama na našoj bilateralnoj agendi, da razgovaramo o velikim mogućnostima naše zajedničke budućnosti, a takođe ćemo i intenzivirati bilateralne posete", rekao je Kobahidze.

Istakao je da je od velikog značaja odluka da se otvori ambasada u Gruziji i da je to izuzetna odluka predsednika Vučića, koja će omogućiti da se još više snaže odnosi dve zemlje.

"Govorili smo o bilateralnoj trgovini i saradnji po različitim sektorima i, u tom smislu, mislim da imamo veliki potencijal koji bi trebalo u potpunosti iskoristiti. I takođe, sa tim u vezi, želim da pozdravim to što počinjemo i napredujemo na daljoj izgradnji uzajamnog razumevanja. Dogovorili smo se oko nekih konkretnih pitanja, i onda ćemo biti spremni da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini koji će biti uzajamno koristan za ekonomije naših zemalja, za razvoj naših zemalja, i za dalje produbljivanje ekonomskih odnosa naša dva naroda", naveo je Kobahidze.

Dodao je da to daje dodatne mogućnosti saradnje u oblasti ekonomije, trgovine, investicija koje treba da se privuku i u Gruziji i u Srbiji, i da to podiže odnose dve zemlje na jedan novi nivo. Premijer Gruzije je naveo da su razgovarali smo o transportu i logistici, vezama, o razvoju povezanosti i istakao da su spremni da prodube odnose sa Srbijom kako bi u potpunosti iskoristili trenutne tranzitne i trgovinske prilike između Evrope i Azije.

Naveo je da su pričali i o evropskim integracijama i da su dve zemlje povezane zajedničkom vizijom na putu evropskih integracija, ali da imaju i zajedničke izazove, i da je, u tom smislu, veoma važno da imaju bilateralnu razmenu iskustava i što bližu saradnju i koordinaciju sa tim u vezi.

"Uveren sam da ova poseta i sastanci koje imamo dalje unapređuju naše odnose i stvaraju nove mogućnosti za međuljudske kontakte i za razvoj uzajamnih interesa. Još jednom želim da iskažem duboku zahvalnost predsedniku Vučiću na tome što je posetio Gruziju, i ne samo što je posetio Gruziju, već na tome što pruža konstantnu podršku Gruziji, a njegovo rukovodstvo koje pokazuje u Srbiji je zaista primer za nas", rekao je premijer Gruzije.