Suđenje optuženima za spektakularnu pljačku zlatare „Taleda“ u centru Lugana, koja se dogodila 2. jula 2024. godine, počelo je prošle nedelje i već je dobilo novi pravni epilog. Sudija je odlučio da se jednom od optuženih, državljaninu Srbije (50), koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom „Pink Panter“, na teret stavi i krivično delo pokušaja ubistva.

Prema navodima švajcarskih istražnih organa, ovaj muškarac se sumnjiči da je bio jedan od organizatora pljačke i da je tokom bekstva pokušao da puca u policajca koji je učestvovao u intervenciji. Tužilaštvo tvrdi da je osumnjičeni uperio pištolj u glavu policajca i pokušao da ispali hitac, ali do pucanja nije došlo jer je osigurač na oružju bio uključen. Nakon toga je policajac uzvratio vatrom iz službenog oružja.

Incident se dogodio nakon što je policija stigla na mesto pljačke i opkolila zlataru. U metežu koji je usledio, jedan od osumnjičenih pokušao je da pobegne, ali je sustignut i savladan uz pomoć policije i građana.

Optuženi Srbin, međutim, osporava navode tužilaštva. On je pred sudom potvrdio da je uperio oružje, ali je negirao nameru da puca. „Znam da rukujem oružjem i da sam hteo da pucam, uradio bih to bez oklevanja“, izjavio je on, ostavljajući sudu da proceni njegovu odgovornost.

Nakon pucnjave i haosa u zlatari, osumnjičeni je uspeo da pobegne, ali je ubrzo uhapšen dok je peške išao ka železničkoj stanici u Luganu, nakon što mu se pokvario motocikl pripremljen za bekstvo.

Posebnu pažnju javnosti privukao je i slučaj drugog optuženog (37), koji je učestvovao u fizičkom obračunu sa policijom tokom intervencije. On tvrdi da nije pokušavao da oduzme oružje policajcu, već da je samo pokušavao da pobegne.

Ostali optuženi, koji su se u trenutku pljačke nalazili u zlatari, negiraju da su imali nameru da povrede bilo koga ili koriste oružje.

Suđenje se odvija pod pojačanim merama bezbednosti, a većina optuženih prati postupak putem video-linka iz zatvora Stampa, uz stalni nadzor.

Istražitelji podsećaju da je „Taleda“ već bila meta pljačkaša pre više od deset godina, kada je takođe došlo do oružanog incidenta, što dodatno naglašava značaj ovog slučaja u švajcarskoj kriminalističkoj praksi.