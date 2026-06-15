Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji, gde se sastao sa predsednikom Gruzije Mihail Kavelašvili, državnim zvaničnicima i patrijarhom Gruzijske pravoslavne crkve.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Tbilisi, a ispred zgrade predsedništva ga je sačekao domaćin, predsednik Mihail Kavelašvili.

Obraćanje predsednika Vučića

Detalji razgovora sa predsednikom Kavelašvilijem

- Veoma sam srećan zbog izrazito prijateljskog dočeka koji imamo ovde. u Gruiziji, danas smo imali razgovore u četiri oka sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem. Razgovarali smo o svim važnim temama.

- Bilo je veoma važno uspostavljanje nacionalne linije koju je naš predstavnik pokrenuo pre nekoliko nedelja. Verujem da će to doprineti daljoj razmeni turista, ali i viznoj studiji i poseta na visokom novou politički, što će ubrzati našu saradnju. Razgovarali smo kako da što pre završimo usaglašavanje o ugovorima o slobodnoj trgovini, ostaloje možda još 2 do 3 odsto neusaglašenih stvari oko pojedinih proizvoda. Kada to uspemo da ustanovimo i napravimo, siguran sam da će to biti velika stvar - i za naše proizvođače koji će ovde imati lepo tržište, ali ćemo moći i mi neku od roba da uvozimo odavde.

O evropskom putu

- Mislim da je važno što smo razgovarali i o Evropskom putu Srbije i Gruzije, oni su od pre dve godine kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Verujem da ću u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da razgovaramo o tome kako i na koji način da se postavimo prema Briselu, kako da jedni drugima pomažemo i kako da sagledamo zajedničke interese.

- Razgovarali smo o svim geopolotičkim pitanjima, izazovima i za Gruziju i za Srbiju, čini mi se da imamo visok stepen razumevanja oko svih najvažnijih pitanja. Mislim da će ta saradnja samo ići uzlaznom linijom. Večeras sam nezvanično sa predsednikom Vlade, sutra zvanično. Potom i sa predsednikom. Verujem da ćemo taj nivo saradnje pogurati do najvišeg nivoa.

Patrijarh razume poziciju Srbije

Vučić je istakao da je posebna čast bio sastanak sa patrijarhom Šiom, i da je dominirala ikona sa Hilandara u prostoriji.

- Gruzijska crkva slavi 1700 godina, jedna stara bratska i prijateljska pravoslavna crkva. Mnogo smo naučili, a ja sam poklonio i knjigu o našim svetinjama na KiM. Veoma sam srećan bio kada je patrijarh rekao da brine i da razume poziciju Srbije, kao i da brine o manastirima na KiM. Verujem da ćemo uvek imati pažnju i ljubav gruzijskog naroda kao što oni imaju našu - rekao je Vučić.

On je poručio da uskoro očekuje premijera Kobahidzea u poseti, posebno zbog potpisivanja ugovora o slobodnoj trgovini. Ambasada Srbije u Tbilisiju

- Uskoro ćemo otvoriti i ambasadu u Tbilisiju, tako da ćemo rešiti i sve probleme koje smo do sada imali, posebno oko pomoći našim turistima. Sve je više naših ljudi koji dolaze ovde. Ovo je od Beograda manje od tri sata, nije daleko, i verujem da ćemo naše prijateljstvo nastaviti da baštinimo i da će naši ekonomski odnosi biti na mnogo višem nivou - kazao je predsednik. O trgovinskoj razmeni - Prošle godine je bila 32-33 miliona evra naša trgovinska razmena, verujem da naš cilj treba da bude prvih 100 miliona, pa da onda dalje guramo. Turizam je svakako jedan zbog direktne aviolinije. Ne samo u turizmu, imamo velike šanse za mnoge proizvode. Dakle, oni ovde imaju stara, dobra, malo naglašenijih, malo jača, snažnija, malo naglašenijih zbog sunca, valjda, tanina i kiselina, ali med imaju, na čijem kvalitetu insistiraju. Mi imamo mnogo drugih proizvoda koje ovde mogu da dobiju prostor, i posebno industrijskih proizvoda za koje verujem da mogu da nađu dobro tržište ovde u Gruziji - rekao je predsednik i dodao: - Ali kada to napravite, onda to vam je kao voda. Uvek svi pronađu šta je to što možete negde jeftinije da, skuplje da prodate, jeftinije da kupite, i to je nešto što je potpuno normalno. Naše je kao države da napravimo dobre uslove za naše privrednike, naše je kao države da obezbedimo našim privrednicima, našim građanima, da mogu da imaju konkurentniju robu na svom tržištu, da imaju po povoljnijim cenama, kvalitetniju, i naravno našim privrednicima da zarade više. O sukobu na Bliskom istoku Kako je istakao, čini se da je moguće da se dođe do nekog srednjoročnog mira na Bliskom istoku, što bi bilo od izuzetnog značaja. - Samo ako pogledate cenu nafte, cena nafte je sa 94,5 pala na 83,5 u jednom danu. To je ogromna razlika u ceni, i danas je 85, iako se ne varam, i danas proveravamo naše prihode koji će biti manji zbog manjih akciza, zbog svega drugog. Država živi od akciza, carina, poreza na dobit, dakle PDV-a, uvoznog i izvoznog, e sad, domaćeg, dakle kako to neki drugi kažu. Mi imamo ono što je za nas od presudnog značaja, to je da ako se tu uspostavi mir, ukoliko uspemo da završimo na neki način, jer još to nije završeno, nije ni blizu završenog, ovo sa molom, bez obzira na odluke naše vlade, bez obzira na odluke Mađara, mora da se saglasi treća strana, mora da se saglasi Ruska Federacija. Ako bismo i to završili, onda uz smirivanje tenzija na Bliskom Istoku, to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju, strašno dobre vesti - zaključio je predsednik. Mogao bi onda da izađe sa snažnijim paketom pred građane, kako je istakao, u takvoj situaciji. - Toliko je to značajno. I još kad bi završili Rusi i Ukrajinci svoje ratovanje, to bi bilo neverovatan podstrek za izuzetno ubrzanje svih naših stopa, rast na svim nivoima. Ako se to desi, ljudi bi konačno mogli da bez preteranih briga planiraju budućnost u svojoj Srbiji i da budu uvereni da će da žive dobro i da će se razlike između najrazvijenijih evropskih i svetskih zemalja i nas drastičnom brzinom smanjivati. Gruzija napreduje, imali su strahovite stope rasta. Imali su jedne godine skoro 9 odsto rasta, imali su 7 odsto rasta, sada 6 ili 5 odsto. To su ogromne stope rasta koje u Evropi, u onom delu Evrope koji mi geografski poznajemo, prosto ne postoje. To su ogromne stope rasta. Vi vidite kako Gruzija napreduje, ali mi ćemo imati u Evropi najveću stopu rasta. Znate, živite tamo gde jeste, vezani ste za taj kontinent, ne možete previše da se razlikujete. Ali zamislite razliku između naših 3,2 i, ne znam, nemačkih 0,4. Samo hoću da vam kažem da su to ogromne, ogromne razlike - dodao je. O izborima Predsednik je istakao da mu je bitna samo volja naroda, jer narod bira kako žele da grade budućnost. - Ja verujem da mi svi zajedno moramo da gradimo bolju budućnost Srbije, da je to jedina važna stvar suštinski, a to kako će ko da gleda različiti su interesi različitih zemalja, različitih institucija, organizacija, mnogih drugih, i svi su rukovođeni svojim interesima, ne našim. Mene interesuje šta će da odluče naši ljudi, jer za njih je to veoma važno. Vi govorite nešto potpuno ispravno, da se oni bave matematičkim, političkim inženjeringom. Potpuno je besmisleno. Hoće li Vučić da bude izabran za premijera, pa će on da ostane do septembra sledeće godine premijer, u međuvremenu će da se ide na predsedničke izbore, odmah da vam kažem, neće biti taj slučaj - dodao je. Oni stvarno misle da se neko plaši izbora. Oni ne razumeju da ja ne želim da vladam ni jedan jeidni dan a da nemam legitimitet. Ne želim da budem na ovom mestu ako nemam legitimitet. Ja nisam oni, oni polaze od sebe. Što bi rekao pokojni Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni bi da vladaju do poslednjeg dana dok im ne istekne mandat. Mene interesuje da uradim važne stvari za ovu zemlju. Za ljude možeš da uradiš dobro samo ako imaš podršku građana. Ako nemaš podršku građana, zašto bi o tome učestvovao. Zbog njihovih pretnji da će da mi ubijaju decu, da ću da plivam po Savi i Dunavu? To su priče za malu decu. To sve ostavite po strani, uskoro nam slede izborima, na njima će se videti šta ljudi žele a do toga imamo još mnogo da uradimo. Toliko se radujem otvaranju auto-puta Čačak- Kraljevo da ne umem da vam objasnim to.

Vučić razgovara sa patrijarhom Gruzije

Predsednik Vučić se sastao sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić se sastao sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom. Predsednik Kavelašvili je istakao da naši odnosi moraju biti mnogo mnogo čvršći, i da je poseta Hramu Svetog Save bila neopisiv osećaj.

- Imali smo veoma dobre sastanke sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim, i 19. decembra, na dan Svetog Nikole, ja i moja supruga smo bili na slavi kod predsednika Vučića, oni uvek obeležavaju taj dan - rekao je Kavelašvili.

Gruzijski predsednik je naglasio da će to pamtiti ceo život, i da je to velika čast.

- Vaša svetosti, obe zemlje se suočavaju sa velikim izazovima, i uvek slušam punog srca savete mojih ljudi, i ljudi koji su preko puta mene. Ova poseta je oličenje naših odnosa, koji će postati čvršći i intenzivniji - rekao je Kavelašvili.

Predsednik Vučić je njegovoj svetosti rekao da je počastvovan na ovakvom prijemu.

- Hvala vam što ste nas primili, i učinići sve što mogu da naučim što više mogu o istoriji gruzijske crkve, i obeležavanje 18. veka istorije gruzijske crkve, što je više nego bilo koja druga pravoslavna crkva - rekao je on.

Vučić položio venac na Spomenik herojima u Tbilisiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, položio je danas venac na Spomenik herojima u Tbilisiju uz intoniranje himni dve zemlje.

Po dolasku na Spomenik herojima, predsednika Vučića je dočekao general potpukovnik Giorgi Matiašvili, načelnik Odbrambenih snaga Gruzije.

Prethodno, Vučić je imao sastanak sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem u Predsedničkoj palati, gde je svečano dočekan uz najviše počasti.

Doček ispred predsedničke palate

Nakon intoniranja himne lideri su izvršili smotru počasne garde.

Gruzija je okićena srpskim zastavama, opširnije o dočeku Vučića tamo čitajte u POSEBNOJ VESTI.

Trodnevna poseta Gruziji

Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, predsednik Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.

U decembru prošle godine predsednik Kavelašvili je boravio u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji, kada se sastao sa predsednikom Vučićem.

Tada je predsednik Vučić poručio da dve zemlje imaju vrlo bliske odnose, dok je Kavelašvili izrazio nadu da će se odnosi i dalje razvijati i da će dve zemlje biti još bliže.

Inače, ove godine Srbija i Gruzija obeležavaju 31. godinu diplomatskih odnosa, koji su tradicionalno prijateljski, zasnovani na verskoj, kulturnoj i istorijskoj bliskosti, uz uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta.

Robna razmena je u ekspanziji i kreće se na nivou od nekoliko miliona dolara, a u cilju jačanja privrednih veza i investicija prošle godine je formiran mešoviti komitet sa planovima za potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini.

Prosle godine u junu je pokrenuta direktna avio linija na relaciji Beograd-Tbilisi, kojiasaobraća tri puta nedeljeno.