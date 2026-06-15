Vučić je iz Tbilisija poručio da je o svim važnim temama razgovarao sa Kavelašvilijem, i istakao je veliki značaj avionske linije Tbilisi-Beograd.

-Razgovarali smo kako da završimo usaglašavanje ugovora o slobodnoj trgovini, ostalo je 2 ili 3 odsto neusaglašenih stvari. Kada to završimo, to će biti još jedna važna i velika stvar za naše proizvođače, ali ćemo i mi moći da uvozimo iz Gruzije, posebno voće. Razgovarali smo o svim drugim pitanjima, evropskom putu, i verujem da ću u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da dođu u Beograd, da razgovaramo kako da se postavimo prema Briselu, kako da pomažemo jedni drugima. Mislim da će saradnja samo ići uzlaznom linijom - rekao je Vučić.

- Prošle godine je bila 32-33 miliona evra naša trgovinska razmena, verujem da naš cilj treba da bude prvih 100 miliona, pa da onda dalje guramo. Turizam je svakako jedan zbog direktne aviolinije. Ne samo u turizmu, imamo velike šanse za mnoge proizvode. Dakle, oni ovde imaju stara, dobra, malo naglašenijih, malo jača, snažnija, malo naglašenijih zbog sunca, valjda, tanina i kiselina, ali med imaju, na čijem kvalitetu insistiraju. Mi imamo mnogo drugih proizvoda koje ovde mogu da dobiju prostor, i posebno industrijskih proizvoda za koje verujem da mogu da nađu dobro tržište ovde u Gruziji - rekao je predsednik i dodao:

- Ali kada to napravite, onda to vam je kao voda. Uvek svi pronađu šta je to što možete negde jeftinije da, skuplje da prodate, jeftinije da kupite, i to je nešto što je potpuno normalno. Naše je kao države da napravimo dobre uslove za naše privrednike, naše je kao države da obezbedimo našim privrednicima, našim građanima, da mogu da imaju konkurentniju robu na svom tržištu, da imaju po povoljnijim cenama, kvalitetniju, i naravno našim privrednicima da zarade više.