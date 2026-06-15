Ulice širom Gruzije okićene su srpskim zastavama.

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Vučić stigao u Tbilisi, danas sastanak sa predsednikom Gruzije Kavelašvilijem

Predsednik Vučić stigao je u Tbilisi, a na aerodormu ga je dočekala Mariam Kvrivišvili, ministar ekonomije i održivog razvoja Gruzije.

Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, predsednik Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvančna poseta toj zemlji.

U decembru prošle godine predsednik Kavelašvili je boravio u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji, kada se sastao sa predsednikom Vučićem.

Tada je predsednik Vučić poručio da dve zemlje imaju vrlo bliske odnose, dok je Kavelašvili izrazio nadu da će se odnosi i dalje razvijati i da će dve zemlje biti još bliže.

Inače, ove godine Srbija i Gruzija obeležavaju 31. godinu diplomatskih odnosa, koji su tradicionalno prijateljski, zasnovani na verskoj, kulturnoj i istorijskoj bliskosti, uz uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta.

Robna razmena je u ekspanziji i kreće se na nivou od nekoliko miliona dolara, a u cilju jačanja privrednih veza i investicija prošle godine je formiran mešoviti komitet sa planovima za potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini.

Prosle godine u junu je pokrenuta direktna avio linija na relaciji Beograd-Tbilisi, kojiasaobraća tri puta nedeljeno.