"To je važno za REM kao institut medijskog prostora i za medije, društvo i državu, a ne samo zato što nisam izabran", rekao je Garić novinarima posle sednice na kojoj je u dva kruga glasanja dobio po četiri glasa, a njegov protivkandidat Dubravka Valić Nedeljković po tri, dok je za izbor potrebno najmanje šest glasova.

On je rekao i da je izneo dovoljno ubedljive argumente zašto može da obavlja tu funkciju i da dobije poverenje.

"Očigledno je da mora još konsultacija da se obavi. Važno da posao što pre dovedemo do kraja. Nadam se da ćemo u razumnom roku doći do usaglasenog resenja, jer u preglasavanju teško može da se nešto postigne", rekao je Garić.

On je naveo i da nijedna odluka Saveta ne može da se donese bez predsednika Saveta REM-a, jer to nije u skladu sa Statutom.

"Ono što je sigurno je da ćemo mi da nastavimo, da na svakom sledećem susretu probamo da sa argumentima izađemo do tog konačnog rešenja, jer bez predsednika Saveta REM-a, bez odluke po toj prvoj tački dnevnog reda, ne može ništa da se dalje radi. Stojimo u mestu, a mnogo je posla", rekao je Garić.

Kako je naveo, na sednici je izneo argumente koji mu daju za pravo da misli da može da bude adekvatan čovek za mesto predsednika te ocenio i da je Valić Nedeljković takođe protivkandidat za poštovanje.

Kaže i da je zaključeno da je zaista važno da se ovaj posao dovede do kraja kako bi REM počeo da radi.

Na pitanje da li nova konstitutivna sednica ne može biti pre jeseni, Garić je rekao da će biti ranije te da je pomenuto da je razuman rok polovinom avgusta.

"Nalazimo se u sred leta, nažalost. Neki od nas jesmo tu prisutni, nismo na godišnjim odmorima, ali pojedine kolege jednostavno su imale planirane svoje aktivnosti tako da moramo da se skupimo, da nas bude dovoljno, i pre svega da imamo na raspolaganju predsedavajuću, koleginicu Valić Nedeljković, da bismo mogli da zakažemo sednicu. I računam, kako smo razgovarali, da je to negde razumno da bude oko polovine avgusta. U svakom slučaju, trudićemo se da bude što pre", rekao je on.

Garić je, na pitanje kada može da se očekuje deveti član Saveta REM-a, koji još nije izabran, rekao da se očekuju izbori za nacionalne savete krajem leta ili tokom jeseni i da se nada da će brzo posle toga, u novembru ili najkasnije decembru biti izabran.

"I onda ćemo imati još jedan dodatni motor da radimo uspešnije i bolje nego što to sada možemo", rekao je Garić.

Današnjoj sednici prisustvovalo je sedam od ukupno osam izabranih članova, a iz zdravstvenih razloga odsutna je bila Ira Prodanov Krajišnik.

Na prvoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a, održanoj 20. jula, nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika tog tela, a kandidati za predsednika Miloš Garić i Mileva Malešić su na tajnom glasanju dobili po četiri glasa.

Za izbor predsednika Saveta potrebno je šest glasova.