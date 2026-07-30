Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), glavno telo ove organizacije zaduženo za praćenje izbora i zaštitu ljudskih prava, objavila je novi izveštaj o Srbiji nakon posete svoje misije od 6. do 10. jula 2026. godine.

Već u uvodnom delu izveštaja ODIHR zahvaljuje institucijama Srbije na saradnji i navodi da je misiji omogućeno da dođe u zemlju još pre formalnog raspisivanja izbora, što je, kako ističu, omogućilo pravovremenu procenu predizbornog okruženja.

Pohvaljene izmene izbornih zakona

ODIHR konstatuje da je Narodna skupština usvojila izmene i dopune izbornih zakona kojima su sprovedene brojne ranije preporuke ove organizacije.

U izveštaju se navodi da su uvedeni:

mehanizam za periodičnu nezavisnu reviziju Jedinstvenog biračkog spiska;

obavezna obuka i sertifikacija članova izborne administracije;

mogućnost da jedan birač svojim potpisom podrži više izbornih lista;

dodatno uređivanje registracije izbornih lista nacionalnih manjina;

precizniji rokovi za odlučivanje Ustavnog suda u izbornim sporovima.

Kako navodi ODIHR, izmenama propisa o finansiranju kampanja uvedena su i ograničenja troškova izborne kampanje, regulisano učešće trećih lica u kampanji, proširena nadzorna ovlašćenja Agencije za sprečavanje korupcije i unapređena pravila izveštavanja.

Komisija za reviziju biračkog spiska

Poseban deo izveštaja posvećen je Jedinstvenom biračkom spisku.

ODIHR konstatuje da je, u skladu sa ranijim preporukama, formirana nezavisna Komisija za reviziju biračkog spiska koja će vršiti periodične kontrole, utvrđivati eventualne nepravilnosti i davati preporuke za unapređenje sistema.

Takođe se navodi da su članovi Komisije od 6. jula dobili potpuni pristup istorijskim i zbirnim podacima neophodnim za unakrsne provere različitih baza podataka.

Prvi put ograničeni troškovi kampanje

Izveštaj posebno ističe da su izmenama zakona, usvojenim 9. jula ove godine, prvi put uvedena ograničenja troškova izbornih kampanja.

Predviđeni su limiti za finansiranje parlamentarnih i predsedničkih izbora, smanjeni maksimalni iznosi donacija fizičkih i pravnih lica, uvedena nova pravila za finansiranje kampanje od strane trećih lica i dodatno proširena ovlašćenja Agencije za sprečavanje korupcije.

Istovremeno je formiran i Fond za političko učešće žena, koji će se finansirati iz dela poreskih prihoda i raspodeljivati izbornim listama na kojima žene osvoje više od 40 odsto mandata.

REM ponovo funkcionalan

ODIHR konstatuje da je autentičnim tumačenjem Zakona o elektronskim medijima omogućeno da Savet REM-a ponovo postane funkcionalan.

U izveštaju se navodi i da su predstavnici državnih institucija izrazili spremnost za punu saradnju sa posmatračkom misijom ODIHR-a.

Šta još nije ispunjeno?

Iako konstatuje značajan napredak u sprovođenju preporuka, ODIHR navodi da određeni broj preporuka još nije u potpunosti realizovan.

Među njima su:

sprečavanje moguće zloupotrebe administrativnih resursa;

zaštita birača od eventualnih pritisaka;

dodatno unapređenje transparentnosti finansiranja kampanja;

unapređenje medijskog izveštavanja tokom izbornih procesa.

ODIHR ocenjuje da će se izbori održati u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju i preporučuje nastavak sprovođenja preostalih reformi.

Misije i u drugim državama

U izveštaju se podseća da ODIHR sprovodi pune posmatračke misije i u drugim državama regiona, uključujući Albaniju, Crnu Goru, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju, gde su na prethodnim parlamentarnim i opštim izborima takođe bile angažovane višemesečne posmatračke misije sa stotinama kratkoročnih posmatrača na dan glasanja.

Izvor: ODIHR