Kula Beograd večeras je zasijala u bojama zastava Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a snimak je na društvenim mrežama objavio ministar finansija Siniša Mali.

Uz video, Mali je istakao da dve države povezuju snažne veze koje su, kako je naveo, rezultat prijateljstva predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika UAE šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana.

"Neraskidive veze i iskreno prijateljstvo"

- Ponosni smo na snažne i neraskidive veze Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje su posledica velikog, iskrenog prijateljstva između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika UAE šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana - napisao je Mali na svom Instagram nalogu.

Vučić predstavio viziju EXPO 2027

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom UAE Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

Kako je naveo, tokom razgovora predstavio je viziju Srbije za EXPO 2027, kao i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati.

- Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu. Uveren sam da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa partnerima iz celog sveta - napisao je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".