BIRN se godinama predstavlja kao nezavisan medij, odnosno, kako sam naziv organizacije kaže, balkanska istraživačka mreža, ali spisak njegovih donatora otvara ozbiljna pitanja o tome koliko je ta nezavisnost stvarna!

Kada se nezavisnost meri stotinama miliona dinara iz stranih vlada, ambasada i međunarodnih fondova, građani imaju pravo da se zapitaju: čije interese takva organizacija zaista zastupa?

BIRN je osnovan 2004. godine a njegova centrala nalazi se u Sarajevu. Njihov rad danas usmeren je ka plasiranju javnosti brojnih propagandnih tabloidnih sadržaja, u svrhu dehumanizacije i kriminalizacije predstavnika samog vrha države.

Oni nastoje da plasiranjem poluinformacija i veštom manipulacijom fabrikuju afere i narative koji njima odgovaraju.

Što se tiče njihovog finansiranja, više od 300 miliona donacija za samo tri godine nije sitnica. To je ozbiljan finansijska i politička podrška koja stiže iz zapadnih centara moći.

Zbog toga je apsolutno legitimno postaviti pitanje: da li BIRN istražuje u interesu građana Srbije ili u skladu sa prioritetima onih koji ga finansiraju?

Osim toga, predsednik upravnog odbora BIRN-a je britanski novinar Tim Džuda, što samo potvrđuje sumnje...

Na kraju ostaje pitanje, koliko je BIRN balkanska istraživačka mreža, a koliko britanska obaveštajna mreža?

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