Biće zatvoren za saobraćaj dve godine kako bi se napravio prostor da mašina "krtica" uđe u središtu ulice pod zemlju u okviru izgradnje portala gde se ulazi u budući tunel od Ekonomskog fakulteta do te ulice i naglasio da če u tom roku biti završeni svi radovi.
Čučković je za Tanjug objasnio da se u toj ulici rade pripremni radovi na izmeštanju instalacija i da će se radovi prošiti na celu ulicu kako bi se napravio prostor za "krticu".
Smer saobraćaja od Pančevca
Ukazao je na to da svi koji dolaze u centar grada iz pravca Pančevačkog mosta imaju oslobođenu raskrsnicu ka Poenkareovoj, Dunavskoj, na Viline vode i svim ostalim alternativnim saobraćajnicama koje će se koristiti u pravcu centra grada.
"Kao i skretanje u levo iz pravca Pančevskog mosta prema hali Pionir, korišćenjem ulica Dragoslava Srejović ili Mitropolita Petra ka Pravnom fakultetu, Ruzveltova takođe to će sve biti saobraćajnice koje će biti u potpunosti u funkciji kao što su danas za odlazak ka centru grada", naveo je Čučković.
Dodao je da će raskrsnica posle SUP-a 29. novembra, u koju se slivaju Cvijićeva, Takovska, Čarlija Čaplina, u potpunosti funkcionisati kao i danas.
Dodao je da su ulica Mije Kovačevića i Višnjički bulevar prošireni upravo zbog radova, da bi se omogućila veća protočnost saobraćaja, a da je, iz istog razloga, najavljeno proširenje Dunavske ulice na četiri trake u dužini od 600 metara.
"Sve te pripreme radove prati ozbiljan tim inženjera u Sekretarijatu za saobraćaj i u Sekretarijatu za javni prevoz. To su ljudi koji su tu decenijama. Beograd je imao u potpunosti zatvaranje nekoliko velikih bulevara u svojoj skoroj istoriji. Setimo se rekonstrukcije Vojvode Stepe, Bulevara revolucije, Nemanjine ulice, Ulice 27. marta i trenutno Karađorđeve", rekao je Čučković.
Istakao je da na Balkanu metro imaju samo Atina, Solun i Sofija, a da je beogradski metro četvrto gradiliše sa krticama u ovom trenutku u Evropi.
Pomera se Bajlonijeva pijaca i Staklenac
Čučković je rekao da će Staklenac na Trgu republike biti uklonjen, a da će Bajlonijeva pijaca biti pomerena i da će tu biti dve nove metro stanice.
"Staklenac je objekat koji ima 48 lokala i jedno magacinsko mesto, od kojih su vlasnici 20 objekata prihvatili ponudu i sada se čeka njihova isplata. Imamo tu i naših pet lokala od GSP-a, od Pošte, od Telekoma, od Diposa i tako dalje. Mi ćemo taj objekat rasklopiti i odneti ga sa te lokacije i početi kopanje. On će biti trajno sklonjen, za razliku od Bajlonija, koji će biti pomeren, a iskop napravljen", rekao je Čučković.
Ne zatvara se Francuska ulica
Što se tiče stanice na Trgu Republike, on kaže da se radi kvadar 100 sa 50 metara i se ne zatvari Francuska ulica, tako da sobraćaj može normalno da funkcioniše.
"Taj iskop se radi do 55 metara. Idu ti bočni zidovi koji drže suštinski stanicu, a dno stanice je na 33 metra. Što se Bajlonije tiče taj nivo do dna je 28 metara i ona je malo plića od samog Trga Republike. Trg Republike će imati tri etaže, imaće taj portal za ulazak i izlazak sa stanice. Ista stvar će biti i na Bajloniju", rekao je Čučković.
Dodao je da će cela ta parcela na kojoj se nalazi pijaca biti privremeno sklonjena i da će taj kompleks biti podeljen na dva jednaka dela.
"Jedan deo je metro stanica, drugi će biti podzemna garaža sa 250 mesta. Kada vratimo ploču tokom radova, onda ćemo vratiti tezge, s obzirom na to da je intencija stanovništva koje tu živi i korisnika pijace i onih koji na pijaci prodaju da ona ostane otvorenog tipa, da ne bude kao Palilulska pijaca koja liči više na tržni centar nego na na na pijacu", rekao je Čučković.
Komentari (0)