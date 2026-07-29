Advokati američkog predsednika Donalda Trampa podneli su danas žalbu Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj traže da se poništi presuda porote po kojoj on novinarki E. Džin Kerol treba da plati 83,3 miliona dolara (73.2 miliona evra) zbog klevete koju je izrekao 2019. godine, kada je negirao njenu tvrdnju da ju je silovao tokom 1990-ih godina u garderobi robne kuće na Menhetnu.

Trampovi advokati su podneli žalbu u kojoj traže da se poništi presuda, a sudije su pozvane da preispitaju slučaj i da utvrde da su niži sudovi pogrešno odlučili da se Tramp pozvao na predsednički imunitet kako bi se zaštitio od optužbi E. Džin Kerol, prenosi Rojters.

Ministarstvo pravde podnelo je posebnu žalbu, u kojoj tvrdi da savezni zakon dozvoljava da vlada SAD bude zamenjena kao tuženi u slučaju, ukoliko se Tramp pozove na predsednički imunitet, što je argument koji su niži sudovi odbacili.

Republikanski predsednik osporava odluku Apelacionog suda Drugog okruga SAD sa sedištem u Njujorku, kojom je potvrđena presuda da novinarki treba da plati višemilionsku odštetu.

"Ovo je prvi slučaj u istoriji naše nacije u kojem je sud nametnuo odgovornost za odštetu predsedniku za njegovo ponašanje, dok je na funkciji. Pa ipak, potvrđujući preteranu presudu za klevetu od 83,3 miliona dolara ovde, Drugi okrug nikada nije ni odlučio da li se predsednički imunitet primenjuje na navodno klevetničke izjave predsednika Trampa", rekli su Trampovi advokati u žalbi na presudu.

Sudije su u odluci iz 2024. godine presudile da bivši predsednici imaju potpuni imunitet od krivičnog gonjenja za radnje preduzete dok su bili na funkciji, koje su bile u okviru njihovih ustavnih ovlašćenja kao predsednika, ali je slučaj Kerol građanska parnica.

Trampova žalba dolazi mesec dana nakon što su sudije odbile da saslušaju njegov zahtev da poništi posebnu presudu od pet miliona dolara, koliko mu je naloženo da isplati Kerol, nakon što je utvrđeno da ju je seksualno zlostavljao i klevetao zbog izjava koje je dao dok nije bio na dužnosti, 2022. godine.

Tramp se sudski bori protiv Kerol, bivše kolumnistkinje za savete modnog časopisa El, otkako je 2019. godine ona objavila odlomak iz svojih memoara u kojima je tvrdila da ju je Tramp silovao oko 1996. godine, u garderobi robne kuće Bergdorf Gudman na Menhetnu.

On je negirao optužbe Kerol, navodeći da je lagala o optužbama i 2019. godine dok je još uvek služio svoj prvi mandat kao predsednik, i ponovo 2022. godine.

Kerol je tužila Trampa za klevetu 2019. godine, nakon što je on negirao njenu tvrdnju o silovanju, rekavši novinaru koji ga je intervjuisao da Kerol "nije njegov tip", i da je ona izmislila optužbe kako bi prodala svoje memoare.