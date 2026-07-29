Ništa gore od povređene sujete čoveka koji smatra da je iznad ostalih ljudi i da ima neka naročita i posebna prava.

To je klasična boljka blokadera i tzv "blokaderske elite" koji skoro svakodnevno procenjuju i potcenjuju druge ljude.

Najnoviji takav slučaj je blokaderski glumac Tihomir Stanić koji je burno reagovao na činjenicu da reditelj Ljubiša Ristić imenovan za upravnika Ateljea 212.

"Ovo je termalna faza ove vlasti, ne znaju šta rade", izjavio je on za blokaderske medije.

Stanić dao izjavu, blokaderski mediji ureno preneli izjavu i što je najvažnije ništa pogrešili nisu ni on, a ni oni. Možda je on hteo da koristi neki drugi izraz, ali "neće jezik nego pravo" a i postoji mogućnost da ne zna razliku i da je bio pod uticajem alkohola kao onomad u Kraljevu kada su drugi blokaderi pokušavali da sakriju koliko se "uvoštio".

Termalna faza označava pojačanu aktivnost geologiji kada dolazi do zagrevanja i po onome što je on nepismeno rekao može se zaključiti da se vlast upravo zagreva da ubedljivo pobedi blokadere i njihovu "elitu". One koji tako nepismeni i nesposobni celoj Srbiji objašnjavaju i pametuju kako stu elita, a svi ostali ćaci!