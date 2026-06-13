Skup pod nazivom "Veliko narodno veselje" održava se danas u Rvatima u opštini Raška. Skup je organizovan na fudbalskom terenu i počeo je danas u 12 časova.

Na snimku zabeleženom na skupu vidi se spektakularna atmosfera.

Skup u Rvatima nastavak je serije događaja koje je Srpska napradne stranka organizovala poslednjih nedelja pod sloganom „Srbija pobeđuje“.

Podestimo, poruka naroda koji veruje u sebe, svoju državu i svoju bućnost, ponosno, dostojanstveno i složno poručuje danas se jasno čula i iz sela Konjuša u opštini Knić. Ponosno, dostojanstveno i složno poručuju: "Srbija pobeđuje". Snimak iz Konjuša možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.