Poruka naroda koji veruje u sebe, svoju državu i svoju bućnost, ponosno, dostojanstveno i složno poručuje danas se jasno čula iz sela Konjuša u opštini Knić.

Ponosno, dostojanstveno i složno poručuju: "Srbija pobeđuje".



Podsetimo, skup "Srbija pobeđuje" održava se danas u srcu Srbije, u Raški, gde se par sati pred početak već okupio veliki broj građana.

Atmosfera je vesela a odziv masovan - zato što narod većinski podržava politiku prosperiteta, nezavisnosti i uspeha koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

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