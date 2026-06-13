Zbog neobičnih proporcija i veličine, slika je brzo postala viralna i pokrenula rasprave o tome koliko zapravo mogu biti veliki pojedini domaći ljubimci.

Iza ovog prizora krije se mačka po imenu Mejo, pripadnica rase Mejn Kun, koja je poznata kao jedna od najvećih domaćih mačaka na svetu. Njena vlasnica je podelila fotografiju na kojoj se jasno vidi poređenje između ljudske šake i mačje šape, što je dodatno naglasilo razliku u veličini i izazvalo brojne reakcije korisnika interneta.

Mnogi su u komentarima navodili da ih oblik i dimenzije šape podsećaju na šapu mladog predatora, dok su drugi isticali da je reč o jednoj od najimpresivnijih domaćih mačaka koje su videli. Upravo ta kombinacija neobičnog izgleda i realnog poređenja sa ljudskom rukom doprinela je brzom širenju fotografije.

Mejo nije posebna samo zbog svoje veličine, već i zbog genetskih karakteristika koje je izdvajaju od prosečnih mačaka. Ona je polidaktilna, što znači da ima veći broj prstiju nego što je uobičajeno kod mačaka. Dok većina mačaka na prednjim šapama ima po pet prstiju, Mejo ima po dva dodatna prsta na svakoj prednjoj šapi, što njenim šapama daje još masivniji i neobičniji izgled.

Pored toga, njeno narandžasto krzno takođe privlači pažnju. Kod mačaka ove boje češće se javljaju mužjaci, dok su ženke sa ovakvim pigmentom znatno ređe. Upravo zbog toga Mejo predstavlja zanimljiv primer kombinacije fizičkih karakteristika koje se ne viđaju često u istoj životinji.

Rasa Mejn Kun potiče iz američke savezne države Mejn, gde se razvijala u prirodnim uslovima sa hladnim zimama. Tokom vremena, ove mačke su evoluirale u snažne i izdržljive životinje sa gustom dlakom i robusnom građom, što ih čini prilagođenim različitim klimatskim uslovima. Odrasli primerci mogu dostići težinu i do 11 kilograma, dok dužina tela zajedno sa repom često prelazi jedan metar.

Iako Mejo nije rekorder po veličini u okviru svoje rase, spoj impresivne građe, dodatnih prstiju i neuobičajenog izgleda učinio ju je pravom internet senzacijom. Fotografija njene šape pokazala je koliko se percepcija životinja može promeniti kada se uporede sa ljudskim merilima, a istovremeno je podsetila na raznolikost unutar jedne popularne rase kućnih ljubimaca.

Zbog svega toga, Mejo je postala miljenica korisnika društvenih mreža i još jedan primer kako jednostavna fotografija može da privuče globalnu pažnju i pokrene veliki broj komentara i reakcija širom interneta.