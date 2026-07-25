Mladi iz različitih krajeva Srbije ispunili su centralni trg, a tokom večeri poslata je poruka zajedništva i podrške politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Za dobar provod bili su zaduženi poznati izvođači koji su svojim hitovima napravili pravu atmosferu devedesetih.

Nastupili su Neša Twins, Ivan Gavrilović, Slađa Delibašić, Sindi, Baki B3.

Tokom cele večeri za najbolju atmosferu bio je zadužen DJ Morning Indian, koji je puštao najveće hitove 90-ih pre nastupa izvođača, između njihovih nastupa, kao i nakon završetka koncerta.

Inđija je tako bila mesto okupljanja mladih i dobre energije, uz poruku zajedništva i podrške budućnosti Srbije.