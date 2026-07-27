Predsednik Srbije je juče izjavio da je šokiran stalnim napadima na porodice, kao i da se ovo nikada nije događalo u Srbiji. On ističe da je krajnji cilj ovih bezumnih nasrtaja na naše najbliže uništavanje porodica.

Prvi čovek Srbije napominje da je hajka protiv porodica započela sumanutim zahtevima da se penzionerima zabrani pravo glasa.

- Nikada nisam video toliki bes ljudi zbog napada na porodice. Ne zbog moje porodice. Porodica je stub srpskog društva. Prvo su krenuli sa podelom porodica. Vi, bake i deke, nemate pravo glasa... To je bila prva faza, a onda druga - uništavanje porodica. Napade na majke i očeve. Pa onda na decu. To nikada niko u srpskom društvu nije radio. Nad nama kao da se sprovodi neki eksperiment. Svaka srpska porodica je njihova meta, i žele da je razruše i unište - naglasio je Vučić.

On je pomenuo i stravični slučaj policajca Vasilija Lalovića, koji je izvršio samoubistvo nakon što ga je pokret „Kreni-promeni“ targetirao na društvenim mrežama.

- Šta da radi supruga Vasilija Lalovića bez svog supruga? Troje dece, troje anđela joj ostalo bez oca. Nisu za to krivi svi ljudi, za to su krivi organizatori. Imate te bezobraznike, te foteljaše, od Paunovića, Kokanovića, Bakića, Jaćimovića... Svi ovi tamo u Novom Sadu, Pogačar i tako dalje. To su sve tipovi bez ikakvog znanja i obrazovanja koji su umislili da su elita i da znaju kako bi trebalo da vode državu. Kao i ovi sa N1. Nema stvari koje nisu slagali, od Jovanjice, Valjeva, do zvučnog topa. Narod je dobar, ali je podlegao tim strašnim lažima i pritiscima - poručio je predsednik Srbije.

On je napomenuo da mora da se razgovara sa ljudima i da se prihvate kritike naroda, kao i da postoje ljudi na vlasti koji su korumpirani, bahati i arogantni ili ne rade dovoljno.

- Moramo da razgovaramo sa ljudima. I mi moramo da prihvatimo kritike naroda, da sebe menjamo, da razumemo da postoje stvari u kojima su ljudi u pravu. Ovo što sam ja rekao je sve bila laž. Ali postoje stvari za koje su ljudi u pravu. Postoje naši korumpirani ljudi koji ne žele da rade dovoljno, postoje naši ljudi koji su bahati i arogantni - kazao je Vučić.

On je napomenuo da su u opticaju dva moguća termina za održavanje parlamentarnih i predsedničkih izbora.

- Ako budu u novembru parlamentarni, onda će biti u januaru predsednički. Ako su u oktobru parlamentarni, moguće je od kraja decembra ili početkom januara da budu predsednički. Ako su u novembru, onda će svakako biti u januaru, ili možda najkasnije početkom februara – kaže predsednik Srbije.

Do kraja septembra bi mogla da se završi kupoprodaja NIS-a

Aleksandar Vučić izjavio je juče da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

- Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju. Nadam se da bismo do kraja septembra, ili pre kraja septembra, mogli sve da završimo. Nadam se i ranije, da budem iskren, ali ne volim da obećavam nešto što se posle toga ispostavi kao nerealno - rekao je Vučić.

Stiglo 10.000 prijava na platformu Ko si bre ti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je do sada pristiglo 10.000 prijava na platformi Ko si bre ti, i da je odgovoreno na 3.500 prijava.

- Poslednju vest da vam dam - sada imamo tačno 10. 000 prijava u Ko si bre ti, odgovorili smo na 3. 500 prijava, odgovorićemo na svaku. I hvala za svu ljubav i podršku, onoliko koliko možemo i koliko imamo snage, nastavićemo da se borimo za Srbiju, jer Srbija je ispred, iznad i iza svakog od nas - kaže predsednik Srbije.



Milijardu evra za zapadnu Srbiju

Tokom posete selu Drežnik kod Užica Vučić je najavio ogromna ulaganja u ovaj deo Srbije.

Govoreći o planovima za razvoj infrastrukture, Vučić je rekao da je završena tenderska procedura za izgradnju tunela ispod Kadinjače.

- Za tunel ispod Kadinjače završili smo i tendersku proceduru. Vrednost projekta biće između 105 i 140 miliona evra. Izabraćemo najbolju ponudu i krećemo u izgradnju tunela dugog 6,2 kilometra - rekao je predsednik.

Dodao je da uskoro počinju i radovi na putu Kadinjača - Jelova Gora, kao i asfaltiranje deonice Ada - Ljubanje u dužini od 15 kilometara.

Najavio je i nastavak jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom delu Srbije.

- Projekat Požega - Mačkat nije išao onako kako smo želeli, bilo je problema, ali uskoro krećemo u izgradnju auto-puta ka Užicu, Mačkovom kamenu i do Kotromana. Time završavamo najveći deo posla za zapadnu Srbiju i stvaramo uslove za dolazak novih investitora i razvoj turizma. Kada sve saberete, to je više od milijardu evra. Toliki novac zapadna Srbija ne bi mogla sama da prikupi ni za sto godina, ali to može jaka i ujedinjena Srbija - rekao je Vučić.