

Novi strahoviti udar na Srbiju i Aleksandra Vučića došao je iz susedne Hrvatske. Naime, jedan od najuticajnijih hrvatskih medija „Jutarnji list“ objavio je, najblaže rečeno, skandalozan intervju s bivšim visokim jugoslovenskim funkcionerom i antisrbinom broj jedan Azemom Vlasijem.

Vlasi je na najjeziviji mogući način udario na našu zemlju i gotovo čitav intervju posvetio priči o njoj i kritikama na račun Beograda. Naravno, zasmetalo mu je što Srbija ne priznaje nikakve ucene i ne priznaje lažnu državu Kosovo, pa je s tim u vezi optužio rukovodstvo naše države da se i dalje vodi politikom kreiranom osamdesetih godina prošlog veka.

Ostrašćeni Vlasi još je istakao da je Jugoslavija bila uređena tako da omogući dominaciju Srbije, a da je „pitanje Kosova predstavljalo početak politike koja je kasnije dovela do raspada zajedničke države“.

- Krajem osamdesetih sam upozoravao rukovodstva Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine da se Srbija neće zaustaviti na Kosovu, već da će svoje političke ambicije proširiti i na druge republike - rekao je on.

A zatim je izrekao najsramniju nebulozu, čiji je besmisao teško opisati rečima.

- Inače, priča o „srpskom Kosovu“ traje od 1389. godine, ali ono tokom tog dugog perioda (osim silom od 1912. do 1941. godine i u nekom obliku do 1966, a zatim i od 1989. do 1999. godine) zapravo nije pripadalo Srbiji. Tako da priča o srpskom Kosovu nema veze sa stvarnošću - lupio je antisrbin Vlasi.

On se, međutim, nije na tome zaustavio, već je nastavio da vređa narod Srbije preko hrvatskog medija, a posebno onaj deo građana naše zemlje koji podržava predsednika Vučića.

- Studenti ne mogu da promene Vučićev režim jer se on oslanja na seljaštvo i polupismenu Srbiju - rekao je on.

Na kraju je optužio Srbiji da joj je stalo samo do evropskih pristupnih fondova, te da glumi da želi članstvo u EU?!

- Ne postoji nijedna članica EU koja istovremeno nije i članica NATO. Vučić govori o vojnoj neutralnosti, a kupuje kineske balističke rakete i slično rusko oružje. To jasno pokazuje kuda Srbija ide. Ne može se u EU, a ne biti u NATO. Uz to, i čelično prijateljstvo sa Kinom i Rusijom. Srbija je ruski igrač u regionu koji služi namerama Rusije da održava nestabilnost u regionu, sve to u inat Evropi i Zapadu - zaključio je albanski srbomrzac Azem Vlasi.

Podsetimo, Vlasi je nedavno otvoreno stao na stranu blokadara, nadajući se da će oni uspeti da slome jaku Srbiju predsednika Vučića.