Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) priveli su blokadera M. F. iz Loznice nakon što su ga pronašli na adresi na kojoj je prijavljen.

Policija je u stan uhapšenog plenumaša ušla 25. 7. 2026. godine u 21.20 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 Krivičnog zakona Republike Srbije.

Da podsetimo, u pitanju je čovek koji se predstavlja kao nekakav aktivista, a koji je pred veliki skup Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu u junu otvoreno i javno priželjivao smrt 15 penzionera.

Njemu je uručena naredba sudije za prethodni postupak na osnovu koje je izvršeno pretresanje njegovog stana i drugih prostorija. Tom prilikom mu je oduzet jedan mobilni telefon koji koristi, a prema saznanjima medija, ovaj blokader je odbio da policijskim službenicima ustupi šifru za taj aparat.

- Posle pretresa ide u Beograd, zadržavanje 48 sati - potvrdio je dobro obavešteni izvor.

Inače, privedeni se sve vreme smejao dok su ga pripadnici MUP vodili ka svom vozilu.

Da podsetimo, M. F. se sredinom juna pojavio u snimku objavljenom na društvenim mrežama u kom se otvoreno radovao velikom skupu naprednjaka u Beogradu „jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera".

„U tolikoj gužvi na tolikoj temperaturi ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera. Može biti hitnih pomoći 50. Ne može im pomoći. Znači, u nekoj gužvetini bez vazduha, bez, što se kaže, kiseonika, u onoj omorini. Mora da umre. A to je dobra vest za nas koji smo protiv ove, što se kaže, vlasti. Jer to je 10-20 glasova manje za njega“, napisao je tada.