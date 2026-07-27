Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Prijem će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.

Oproštajna poseta ambasadora tradicionalno predstavlja priliku za razgovor o rezultatima ostvarene saradnje tokom diplomatskog mandata, ali i o mogućnostima za njeno dalje unapređenje u budućnosti.

Srbija i Mađarska poslednjih godina razvile su intenzivne političke i ekonomske odnose, uz česte susrete najviših zvaničnika dve zemlje. Saradnja je posebno unapređena kroz zajedničke infrastrukturne projekte, energetsku povezanost i investicije, zbog čega se Budimpešta smatra jednim od najvažnijih partnera Beograda u regionu.