Šef „Proglasa“ i jedan od vrhovnih blokaderskih ideologa Dragan Bjelogrlić otvoreno je pozvao na nasilje i on je u intervjuu za tajkunski „Danas“ rekao da je dosta kukanja, i da sledi veliki boj.

Bjelogrlić je pokazao svoje pravo lice, a njegova zlokobna izjava najbolje pokazuje šta je blokaderima osnovni cilj – da osvoje vlast uz pomoć nasilja.

- Dosta kukanja, vreme je da se spremimo za boj u kome ćemo to zlo saseći do korena, jednom zasvagda - rekao je Bjelogrlić.

U istom intervjuu koji su preneli i drugi blokaderski mediji, Bjelogrlić je napao aktuelnu vlast tvrdeći da ne čini dovoljno za srpsku kulturu i srpski film.

- Umesto da se afirmiše i da se podupire nešto što je već pokazalo svoj kvalitet i neku superiornost, i što nam priznaju i drugi, vlast to uništava samo zarad svojih političkih ciljeva. I to je, naravno, grozno i može biti pogubno. Cena svega toga će se sigurno platiti, i to velika cena - kazao je Bjelogrlić.

Koliko je ovo licemerno dovoljno svedoče i podaci o zaradi Bjelogrlićevih firmi koje je Informer objavio u maju ove godine.

Prema tim podacima, koje je tada prezentovao Aleksandar Jakšić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, Bjelogrlićeva firma „Kobra film“ prihodovala 17.389.067 evra, dok je „Ton film“ prihodovao 5.916.210 evra.

Da je Bjelogrlićev obraz đon, svedoči i podatak - zasnovan na javnim, dostupnim i lako proverljivim informacijama - da je ogroman deo tih prihoda blokaderski glumac zaradio za vreme mandata predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vladavine Srpske napredne stranke.

Komentarišući Bjelogrlićeve pretnje, marketinški stručnjak Nebojša Krstić konstatuje da Bjelogrlićev izbor reči nije slučajan.

- Ne priprema se on za izbore. On se sprema za rat. Boj? Kakav boj? Šta to znači sem borba, rat, sukob, tuča. Kad idete u izbore, kažete spremamo se za kampanju. I to – „dosta kukanja“ - pre svega on ide u Hrvatsku i kuka na svoju zemlju - rekao je Krstić.

Hanibal Kovač: U Srbiji je na vlasti fašizam

Blokaderski propagandista Hanibal Kovač tvrdi da se u Srbiji koristi klasična gebelsovska metodologija, kao i da medijski supstrat fašizma trenutno vlada Srbijom.

A onda je Kovač briljirao izjavom da je Vučić inficirao penzionere svojom brigom o njima.

- Naravno za penzionere znamo šta je, kako i na koji način je uspeo da ih privuče na svoju stranu, odnosno da ih na neki način inficira svojom brigom o socijalnoj politici i tako dalje. To pokušava sad da uradi sa ovom mladom generacijom koja dolazi – zaključio je Kovač.

Ekstremista Sulejmana Ugljanina na blokaderskoj listi

Ferid Dado Mehović, aktivista partije SDA zloglasnog Sulejmana Ugljanina, takođe se nalazi na blokaderskoj listi.

Ovaj ekstremista iz Stranke demokratske akcije Sandžaka (SDAS) u prljave igre uvukao je i ćerku Dinu Mehović, koja je sa ostatkom grupe blokadera direktno organizovala i blokadu Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP).

O jakim vezama blokadera sa Ugljaninovom politikom „sandžačke republike“ dodatno govori i podatak da je Dado Mehović blizak rođak Ediba Dedeića, nekadašnjeg visokog funkcionera SDAS-a.

Čim je vrh SDAS-a podržao blokaderske nemire, Mehović je svakodnevno jurišao ispred zgrade DUNP-a sa stranačkim hijenama Adelom Melajcem i Anisom Fetahovićem, kao i dežurnim „građanskim“ aktivistima Seadom Biberovićem i Iljazom Tutićem.

Tu se nije zaustavio, već je predvodio i agresivne ulične blokade i nasrtao na srpske državne institucije, Gradsku upravu, Policijsku upravu, sudove i tužilaštvo, vršeći nezapamćen pritisak na pravosuđe da oslobodi uhapšene izgrednike.