Šta se dešavalo u blokaderskoj glavi? Kako je bilo moguće da se šaka ludaka koja se, doslovno, vrtela u krug po raskrsnicama i pešačkim prelazima sebi davala za pravo da maltretira i uznemirava pošten, radni narod Srbije. Ljude koji su pošteno radili, išli na posao i pokušavali normalno da se vrate kućama i svojim porodicama.

To su uvek bile manje grupe blokadera čiji je cilj bio da onemoguće građanima normalno funkcionisanje. Kada bi saobraćajna policija dolazila sa namerom da oslobodi put i omogući nesmetano kretanje građana, oni bi se povlačili. Međutim, svoje okupljanje bi često nastavili na narednoj raskrsnici, gde bi ponavljali blokade i ponovo otežavali svakodnevno funkcionisanje ljudi.

Bilo je slučajeva i kada su zloupotrebljavali decu. Mališane su poturali da prelaze ulicu i stavljali ih u prve redove po dolasku saobraćajaca. Bruka, blokadera.

Dokle je ta grupa besposličara išla u blokiranju grada i iživljavljavanju nad ostalima pogledajte u ovom gradskom cirkusu...

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