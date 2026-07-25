I to radi dekan jednog državnog fakulteta! O čemu se radi?

Dekanka Fakulteta političkih nauka (FPN), Maja Kovačević, otvoreno je napala i podelila sopstvene studente na "podobne" i "režimske".

Dok se u javnosti lažno predstavlja kao zaštitnica akademske zajednice, ova opoziciona uzdanica je u samo par rečenica dokazala da su joj studenti samo pioni u političkoj borbi.

U svom skandaloznom istupu, dekanka FPN-a bez trunke srama udarila je na mladiće i devojke koji samo žele da uče i završe svoje fakultete, etiketirajući ih u najgorem mogućem maniru:

- Mi prvo treba da budemo svesni da poslednjih godina postoji trend pokušaja režima da kroz savet stvara jednu tanku većinu... od strane studenata koji su za sada na univerzitetu, uslovno rečeno je li, režimski studenti - rekla je Kovačevićeva.

Za ovu blokadersku dekanku, svaki student koji ne nosi opozicione transparente i ne učestvuje u uličarskom teroru automatski postaje "režimski" i nepoželjan na sopstvenom fakultetu.