Početna cena ostrva je 430.000 evra, što je cena i za jednu kuću ili vikendicu.

Izolovano ostrvo sa jednom kućom

Ostrvo Mulagrah je najsjevernije ostrvo u arhupelagu Summer Isles, i prostire se na oko 88,7 hektara i deo je zaštićenog morskog područja Wester Ross, kao i prvog UNESCO geoparka u Škotskoj.

Na ovom ostrvu se nalazi samo jedna mala kuča, okružena netaknutom prirodom i bogatim divljim životinjskim svetom.U srcu ostrva nalazi se mala drvena kućica izgrađena 2014. godine. Krov je prekriven vrijesom, pa se objekat prirodno uklapa u pejzaž. Unutrašnjost uključuje kuhinju, trpezariju, dve spavaće niše i peć na drva.

Kuća ima i osnovnu samoodrživu infrastrukturu — solarne panele, rezervoar za kišnicu i kompostni toalet.

Problem je voda za piće

Međutim, jedna od mana ostrva je to što nema pijaću vodu, pa je budući vlasnik mora sam obezbediti.

Kroz velike prozore pruža se pogled na surov pejzaž ostrva — brežuljke prekrivene žbunjem, stene, pećine i dramatične litice koje se spuštaju ka moru. Ostrvo je dostupno brodom iz luka Ullapool i Old Dornie, a ima i sopstveni pristanišni prostor i vez za čamce.

Do ostrva se može stići na nekoliko načina: brodom je potrebno oko 35 minuta od kopna iz Old Dornieja lokalnim ribarskim čamcima, dok druga opcija uključuje trajekt iz Ulapula, udaljenog oko 15 nautičkih milja. Najekskluzivniji način dolaska je helikopterom.

Ostrvo je ranije kupio londonski advokat sa suprugom, koji su želeli da doprinesu očuvanju i unapređenju prirodnog okruženja i biodiverziteta ovog područja.

Agencija koja prodaje ostrvo kaže da za njega vlada veliko interesovanje. Ostrvo, naime, nudi retku kombinaciju mira, izolacije i povezanosti sa prirodom. Mulagrach je istovremeno udaljen, ali i relativno pristupačan i spreman za korišćenje, piše Nypost.