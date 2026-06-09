Kaže Antonela Riha, novinarka koja ne krije da je protiv Aleksandra Vučića i SNS, za blokadarsku listu: "To je kao loš paradajz, bez mirisa i ukusa", započinje analitičar Uroš Piper.

- I evo, reći ću, u pravu je Antonela Riha. Po prvi put da se ja složim sa nekim njenim stavom, to i jeste blokadarska Đokićeva lista: paradajz, bez mirisa i ukusa, loš paradajz. E sad, nisu oni slučajno paradajz bez mirisa i ukusa, oni su sami izabrali da budu takvi, misleći da će lažnom "catch all" pričom da pokušaju da dobiju i desne birače, i leve birače, i birače centra. Znači, oni ne žele da se izjasne šta bi uradili po pitanju ekonomske saradnje sa Narodnom Republikom Kinom. Da li bi uveli sankcije Ruskoj Federaciji? Da li bi prihvatili da se u Srebrenici dogodio genocid kao što se nije dogodio? Da li bi se borili za Kosovo i Metohiju? Da li bi se borili za Srbe u Crnoj Gori? Da li bi nastavili evropski put Srbije? Da li bi sarađivali sa Sjedinjenim Državama dok je Tramp predsednik tamo? Ni o jednom od tih pitanja ne žele da se izjasne, i zato i jesu, što kaže Antonela Riha, paradajz bez mirisa i ukusa, loš paradajz - ističe on.

- Ali oni to rade svesno, zato što oni u stvari ipak imaju politiku, a njihova politika je LDP 2 politika. I to je politika sankcija Rusiji, prihvatanje da se u Srebrenici desio genocid, prekid saradnje ekonomske sa Narodnom Republikom Kinom, prekid saradnje sa Sjedinjenim Državama dok je Tramp predsednik, i tako dalje, i tako dalje.

- Ali oni to neće nikada prihvatiti i priznati javno, zato što znaju da kao LDP 2 bi mogli da računaju na pet do sedam odsto građana Srbije koji su nekada podržavali tu politiku. I da ne zaboravimo ulazak u NATO, to bi isto prihvatili. Znači, zato su oni paradajz bez mirisa i ukusa, onaj loš paradajz. Sami su izabrali da to budu u pokušaju da dobiju što veći broj glasova. Međutim, kada ih je Antonela Riha provalila, građani Srbije će tek sve to vrlo lakše i vrlo brže shvatiti, i zato idu na smetlište političke istorije nakon sledećih izbora - zaključuje Piper.