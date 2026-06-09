Vozači električnih trotineta mogu učestvovati u saobraćaju samo pod uslovom da imaju odgovarajuću nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, podsetio je MUP i upozorio na pravila koja ova vrsta vozača mora da poštuje kako bi na taj način sprečila teške posledice po svoj i tuđi život.

Osim nalepnice koja je obavezna na ovom električnom vozilu i za koju je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara ukoliko je nemate, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima jasno nalaže niz pravila koja vozači električnih vozila moraju da ispoštuju.

"Nema karoserije koja štiti vozača"

"Nije važno koliko je vozilo veliko. Važno je koliko smo odgovorni za njegovim upravljačem. Na električnom trotinetu nema karoserije koja štiti vozača. Zato su pravila, zaštitna oprema i pažnja najbolji saveznici na putu", ističe MUP.

Upravo zato je poštovanje propisa najvažnije onda kada nam se čini da se ništa loše ne može dogoditi.

Šta se sme, a šta ne sme na električnom trotinetu

Pre svega, električni trotinet se vozi biciklističkom stazom, pešako-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, napominje MUP.

U suprotnom, vožnja po kolovozu tamo gde brzina prelazi 50 km/h, auto-putu ili motoputu kažnjava se od 100.000 do 120.000 dinara.

Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na kome je ograničena brzina kretanja 30 kilometara na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina.

MUP podseća i da prilikom prelaska ulice vozač električnog trotineta ne sme da ga vozi, odnosno mora da siđe sa njega i pređe ulicu, osim na prelazu biciklističke staze.

Takođe, vozač električnog trotineta mora da nosi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom. U uslovima smanjene vidljivosti i noću u obavezi je da nosi svetloodbojni prsluk i kada se kreće biciklističkom stazom.

Vozač električnog trotineta je u obavezi da nosi zaštitnu biciklističku kacigu, a tokom vožnje zabranjeno je korišćenje slušalica za audio uređaje u oba uva.

I za kraj, važna napomena koja stiže iz MUP-a, a o koju se mnogi vozači električnog trotineta oglušavaju, jeste da se na električnom trotinetu ne može prevoziti više osoba.